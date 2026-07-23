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Nestlé voit ses ventes diminuer à mi-parcours

Nestlé voit ses ventes diminuer à mi-parcours

Le géant veveysan de l'alimentation Nestlé a vu ses ventes reculer au deuxième semestre. La firme évoque de grosses économies et s'approche de l'objectif fixé.
23.07.2026, 08:4323.07.2026, 08:43

Nestlé a déjà réalisé 1,7 milliard de francs d'économies et se dit en bonne voie de réaliser l'objectif de 2,0 milliards de francs pour 2026.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 43,10 milliards de francs en baisse de 2,5%, indique jeudi la multinationale romande. La croissance organique a atteint 3,6% contre 2,9% un an plus tôt tandis que les volumes, mesurés par la croissance interne réelle (RIG), ont atteint 1,5% contre 0,2% un an plus tôt.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes consultés par AWP à l'exception de la RIG. Ces derniers anticipaient des recettes de 43'04 milliards de francs, une croissance organique de 3,6% et une RIG de 1,6%.

Pour l'exercice en cours, le groupe a reconduit ses objectifs. (sda/awp/ats)

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