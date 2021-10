La taxe mondiale de 15% est «finalisée» (et ça va trop vite pour la Suisse)

Work in progress

La routine au travail? C'est l'occasion parfaite pour innover!

La routine est certes utile pour certains processus de travail, mais peut aussi être vraiment ennuyeuse. Certains affirment pourtant qu’elle est la base des performances de pointe. Sunnie, experte en innovation, donne ses clés pour développer sa créativité dans le train-train quotidien.

Google crache 971 millions de résultats lorsqu’on saisit le terme «innovation». Inutile de dire que c’est un mot vraiment à la mode.

De plus en plus d’offres d’emploi exigent un esprit innovant, que l’on postule comme soignant, ingénieur ou architecte. Des HES proposent même des formations continues sur ce thème. Mais qu’est-ce qu’il signifie, au juste? Et comment ne pas perdre cette inspiration dans un quotidien parfois ennuyeux?

Sunnie J. Groeneveld a de nombreux conseils à donner. …