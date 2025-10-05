25'000 vaches risquent leur peau à cause de Trump

Jusqu’à 25’000 vaches pourraient être abattues en Suisse en raison des droits de douane américains. Une mesure pour éviter un effondrement du prix du lait, d'après l'Interprofession du lait (IP), qui appelle les paysans à s'exécuter.

Les taxes douanières américaines risquent de nous coûter des milliers de vaches laitières, lit-on dans la NZZ am Sonntag.

Car oui, la chute des exportations de fromage vers les États-Unis a déjà entraîné un excédent de lait d’environ 5% — phénomène accentué par une production dopée par les conditions météo.

Face à cette surproduction, l’Interprofession du lait (IP) alerte: il faudra probablement abattre des vaches pour éviter un effondrement des prix. Certains éleveurs ont déjà commencé à décimer leurs troupeaux, sous la pression économique.

30 centimes de moins

Ces dernières années, les producteurs recevaient environ 70 centimes par litre de lait vendu. Mais la chute de la demande, liée au marché américain, a déjà des conséquences palpables: certains doivent désormais vendre une partie de leur production pour 30 centimes de moins.

Pour limiter les pertes et soutenir les exportations, l’IP va mobiliser un fonds d’urgence de 11 millions de francs destiné aux transformateurs – et indirectement aux producteurs – pour stabiliser le marché de la crème et du beurre.

dg avec ats