Voici les 7 bestioles star qui ont été pêchées dans le Léman

En 2020, la pêche a été bonne! 542 tonnes de poissons ont été capturés dans le Léman. Mais une fois mijotés, êtes-vous capable de savoir qui se cache derrière ces plats appétissants? Tentez le défi.

Vous l'attendiez: le top des poissons les plus pêchés dans le Léman a été enfin révélé la semaine passée par la Commission internationale de la pêche!

À noter qu'après six années consécutives de baisse de rendement, la pêche a connu une légère hausse l'année passée, avec 542 tonnes de poissons capturés.

Du coup, qui sont les stars de notre lac? On vous les dévoile le classement ci-dessous... à vous de voir si vous serez capable de les reconnaître.

Qui se cache derrière...

La vedette, la numéro un, la vedette incontestée, avec 253 tonnes pêchées cette année?

Image: Shutterstock

Qui se cache derrière...

Plus inattendue (son rendement a doublé entre 2019 et 2020), avec 203 tonnes pêchées?

image: swissmilk

Qui se cache derrière...

C'est certainement l'un des poissons les plus moches et les plus terrifiants présents dans nos lacs de Suisse romande. Mais aussi l'un des plus bons.

image: swissmilk

Qui se cache derrière...

Plus discrète, mais raffinée en goût. Elle est à la quatrième place du classement, avec 11,6 tonnes.

image: swissmilk

Qui se cache derrière...

Très connue, il en existe moult espèces en Suisse (et autant de manières de la cuisiner). Ici, façon meunière, simple et efficace.

image: swissmilk

Qui se cache derrière...

Celle-ci est raffinée lorsqu'elle est cuisinée, mais il faut savoir que cette une espèce exotique envahissante. Son rendement a diminué de moitié en 2020 (5,9 tonnes contre 12,5 tonnes en 2019).

Qui se cache derrière...

Le plus dur pour la fin... Petite devinette: que trouve-t-on à la fois dans le lac et dans votre chewing-gum à la fraise préféré?