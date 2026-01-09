en partie ensoleillé
Les caisses de chômage suisses perdent toujours plus d'argent

Tirelire
Et le déficit du fonds de compensation devrait encore se creuser en 2026.Image: Shutterstock

Un déficit de 0,32 milliard de francs en 2025 qui devrait atteindre 0,7 milliard au terme de cette année: le fonds de compensation de l'assurance-chômage va poursuivre son glissement dans le rouge.
09.01.2026, 12:0109.01.2026, 12:01

Les réserves sont cependant plus que suffisantes pour couvrir ce nouveau débours, assure le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Selon les estimations diffusées ce vendredi, le fonds de compensation a totalisé des recettes de 8,39 milliards de francs pour des dépenses de 8,71 milliards. La perte de 0,32 milliard qui en résulte est à comparer à l'excédent de revenus de 1,43 milliard dégagé en 2024.

Les salaires stagnent et le chômage menace en Suisse

Comme le rappelle le Seco, les recettes de ce fonds proviennent des cotisations des assurés et des employeurs, qui s'élèvent à 8,19 milliards de francs (contre 8,07 milliards en 2024), ainsi que des contributions des pouvoirs publics pour 0,2 milliard de francs (0,79 milliard).

Un déficit qui devrait encore se creuser

L'année dernière, la participation de la Confédération à l'assurance-chômage a été supprimée, tandis que les prestations fédérales à cette même assurance ont été réduites de 1,25 milliard sur la période 2025-2029.

Ce Vert veut «mettre le turbo» pour aider financièrement les proches

Les indemnités chômage ont atteint 6,58 milliards de francs, contre 5,53 milliards l'exercice précédent, alors que les montant versés en lien avec réduction de l'horaire de travail se sont élevés à 0,37 milliard (0,22 milliard).

Selon Jérôme Cosandey, chef de la section marché du travail au Seco, le déficit du fonds de compensation va encore se creuser en 2026. La situation est cependant à relativiser puisque les réserves sont à ce jour suffisantes pour couvrir les pertes enregistrées et prévues.

(ats)

