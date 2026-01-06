en partie ensoleillé-5°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Une solution à la Blatten pour Crans-Montana? L'idée est lancée

Des bougies et des cartes devant le bar «Le Constellation» à Crans-Montana rendent hommage aux victimes de l&#039;incendie.
Des bougies et des cartes devant le bar «Le Constellation» à Crans-Montana rendent hommage aux victimes de l'incendie.Image: Jean-Christophe Bott / Keystone

Ce Vert veut «mettre le turbo» pour aider financièrement les proches

A la douleur et au deuil s’ajoutent, pour les proches des victimes de l'incendie, des défis financiers. En politique, on appelle à une aide «rapide et sans lourdeurs administratives» de la Confédération.
06.01.2026, 16:1806.01.2026, 16:18
Christoph Bernet, Vera Leuenberger / ch media

Quarante morts et 116 blessés: tel est le bilan provisoire du terrible incendie survenu à Crans-Montana dans la nuit du réveillon. Il faut aussi compter un nombre très élevé de proches affectés par le drame. Ceux-ci doivent gérer un deuil brutal ou s’inquiéter pour la santé des survivants grièvement blessés.

A la tristesse et aux angoisses s’ajoutent des défis organisationnels et financiers: démarches liées aux funérailles et recherche d’un logement à proximité de l’hôpital, entre autres.

👉 Pour suivre l'actualité en direct sur la tragédie de Crans-Montana, c'est ici

Une loi spéciale comme pour Blatten

Dans l’émission «SonnTalk» diffusée sur les chaînes de télévision de CH Media (dont watson fait partie), le conseiller national Balthasar Glättli (Verts) a réclamé une aide «sans lourdeurs administratives». Interrogé par nos soins, le Zurichois précise:

«Le soutien aux personnes directement touchées et à leurs proches est désormais la priorité absolue»
Une première plainte pénale à Crans-Montana: ce qu'il faut savoir

Il plaide pour la mise à disposition rapide de moyens financiers afin que les familles n’aient pas à supporter, en plus, des soucis d’argent.

Parmi les blessés figurent de nombreux adolescents et jeunes adultes, soignés dans des cliniques spécialisées en Suisse et dans d’autres pays européens. Les fonds doivent, d’une part, couvrir les frais de séjour des parents à proximité de leurs enfants et, d’autre part, compenser une éventuelle perte de revenu, selon l'élu Vert.

Par le biais d’une loi spéciale, le Parlement pourrait débloquer des fonds, comme après l’éboulement de Blatten l’été dernier, lorsqu’une aide immédiate de 5 millions de francs a été approuvée.

L’idée de Balthasar Glättli: lancer une intervention de commission afin que le Parlement lui-même ou le Conseil fédéral puisse «mettre le turbo». Le Parlement ne pourra toutefois se prononcer qu’à la session de printemps, au mois de mars.

Pas de demande d'aide du Valais à ce stade

Du côté de la Confédération, on rappelle que les victimes d’une infraction pénale et leurs proches ont «en principe droit à un soutien via l’aide aux victimes» sur la base de la loi correspondante.

Après une catastrophe de grande ampleur, une aide immédiate est également accordée lorsque l’on ne sait pas encore si une infraction est à l’origine de l’événement, selon Ingrid Ryser, de l’Office fédéral de la justice (OFJ). A Crans-Montana, l’enquête pénale ne fait que commencer.

L’aide aux victimes relève en principe de la compétence des cantons. En cas d’évènements extraordinaires, la Confédération assume deux rôles:

  • Premièrement, elle peut, à la demande des cantons, coordonner les activités des centres de consultation impliqués. L’Office fédéral de la justice est actuellement en contact avec le canton du Valais et la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales. La situation est analysée en continu. Ingrid Ryser indique:
«A ce stade, une coordination au niveau national n’a pas encore été décidée»
Crans-Montana: une vidéo révèle que le danger était connu depuis des années
  • Deuxièmement, la loi sur l’aide aux victimes prévoit que la Confédération peut soutenir financièrement les cantons lorsque les prestations d’aide aux victimes atteignent un niveau très élevé en raison d’évènements extraordinaires.

Jusqu’à présent, aucune demande n’est parvenue à la Confédération de la part du canton du Valais. Une aide financière dans le cadre de la loi sur l’aide aux victimes devrait être décidée par le Parlement sur proposition du Conseil fédéral.

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Helpline désactivée ++ Les politiciens appellent au recueillement
Helpline désactivée ++ Les politiciens appellent au recueillement
de Team watson
Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
11
Le message de Mauro Poggia sur Crans-Montana indigne
de Antoine Menusier
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
3
«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»
de Fred Valet
Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
2
Ce conseiller d'Etat valaisan l'affirme: «Quelqu’un a commis une erreur»
«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit
2
«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit
de Marine Brunner
Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»
Des victimes «ecrasées, étouffées»: «c'est quelque chose de terrible»
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
-«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ils ont escaladé le plus haut clocher de Suisse
Deux hommes ont escaladé le clocher de la cathédrale Saint-Vincent de Berne sans aucun équipement de sécurité et se sont filmés pendant l’ascension. Ils ont désormais diffusé l’intégralité des images capturant cette montée périlleuse.
Avec ses 100,6 mètres, la tour de la cathédrale Saint-Vincent de Berne domine le centre-ville de la capitale helvétique. Il s’agit tout simplement du plus haut clocher de Suisse. Le bâtiment, quant à lui, est le plus grand édifice religieux de la fin du Moyen Age sur le territoire.
L’article