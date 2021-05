Suisse

Avions de combat: les Américains ne font pas l'unanimité



Avant l'été, le Conseil fédéral décidera quel nouvel avion de combat les forces aériennes suisses devront acquérir. D'après nos sources, il pourrait s'agir de l'Eurofighter ou du Rafale.

Peter Blunschi / watson.ch

Rétrospectivement, la décision n'était qu'une formalité, les votes étaient très serrés: avec seulement 50,1% de oui, à savoir 8000 voix d'avance, le prêt de six milliards de francs pour renouveler les avions de combat a été accepté en septembre dernier. La ministre de la Défense Viola Amherd s'en est plutôt bien tirée.

Le projet «Air 2030» a été principalement combattu par la Suisse romande, les femmes, les jeunes et les habitants de la Suisse urbaine. Après le crash du Gripen E suédois en 2014, le quasi-échec de l'achat de remplacement du F/A-18 a montré une nouvelle fois à quel point la «vache sacrée» de l'armée a perdu le soutien de la population.

Néanmoins, la ministre de La Défense semble décidée à remplacer les avions de chasse. La décision de savoir quel avion choisir sera bientôt prise: «Le Conseil fédéral décidera avant les vacances d'été» a déclaré la ministre de la défense dans une récente interview à la NZZ.

Considérations politiques

Le processus de décision au sein de l'autorité responsable n'a pas encore été rendu public. Ceux qui connaissent bien le dossier considèrent que les deux candidats européens, le Rafale français et l'Eurofighter (un projet commun de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne), ont un avantage sur le F-35 et le F/A-18 Super Hornet des États-Unis.

Le point décisif était «très clairement le rapport coût-bénéfice», a souligné Viola Amherd dans la NZZ. Elle ne pouvait pas justifier l'achat d'un appareil «beaucoup plus cher ou beaucoup moins bon qu'un autre» pour des raisons politiques, a déclaré la Valaisanne. Toutefois, si les coûts et les avantages sont comparables, les considérations politiques doivent également être prises en compte.

C’est une sorte d’évidence, car les quatre types sont en principe considérés comme adaptés à la surveillance et à la protection de l'espace aérien suisse pour au moins 30 ans à partir de 2030. C'est pourquoi les questions politiques jouent certainement un rôle. On considère qu'un lien entre le marché public et l'accord-cadre controversé de l'UE est exclu.

Néanmoins, l'achat du jet pourrait être vu d’un très bon oeil. Les pays producteurs jouent également sur cette hypothèse. Tout récemment, Viola Amherd a eu un échange sur la question avec son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer ainsi qu'avec le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin. La Française Florence Parly est même venue en personne à Berne.

«Kill switch» sur les jets américains?

Devant les médias, elle a vigoureusement plaidé en faveur du Rafale et promis à la Suisse la souveraineté sur ses données. Il n'y a pas de «boîte noire» dans les systèmes. Après un achat, elles appartiendraient à la Suisse seule. Il s'agissait d'un coup latéral clair contre les jets américains, qui sont soupçonnés d'être «télécommandés» depuis Washington.

Il existe même un «kill switch» qui permettrait aux États-Unis d’espionner les F/A-18 ou les F-35 suisses, selon les rumeurs. Ces rumeurs ont incité les Américains jouer sur l’offensive. Le fabricant du F-35, Lockheed Martin, a invité les journalistes suisses présents aux États-Unis à visiter son usine de fabrication à Fort Worth, au Texas.

Les États-Unis n'ont «aucun contrôle»

Il y avait également une invitation au Département d'État à Washington. «Tout avion que la Suisse achètera sera le sien et le sien seul. Les États-Unis n'auront aucun contrôle sur celui-ci», a affirmé Laura Cressey, principale responsable de la sécurité régionale et des transferts d'armes, selon les journaux de Tamedia.

Cressey a souligné que les jets ne contenaient pas de boîte noire ou de «kill switch». Pourtant, cela semblerait être tout le contraire pour les deux avions américains. Le F-35, «ordinateur volant de haute technologie», est également controversé dans son pays d'origine. Il est considéré comme trop chère et trop vulnérable. Le dernier secrétaire à la défense de Donald Trump, Christopher Miller, l'a qualifié de «morceau de merde».

Initiative populaire contre les avions à réaction américains

Le Super Hornet de Boeing est un perfectionnement du F/A-18 actuel et constitue donc en principe un successeur idéal. Mais aujourd'hui, selon Tamedia, des doutes subsistent quant à sa résilience. Les tests ont montré une forte susceptibilité aux fissures, qui posent déjà des problèmes sur le F/A-18. Sa durée de vie ne serait que de 20 ans et non de 30.

Boeing nie tout problème structurel, mais dans l'espace aérien suisse, petit et exigeant, la charge sur les avions de chasse est particulièrement élevée. En outre, le PS, les Verts et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) veulent maintenant lancer leur initiative populaire dimanche prochain pour empêcher l'achat d'un jet américain.

Le Gripen va être relancé

En 1993, le GSoA avait déjà tenté de nuire au F/A-18 de cette manière, en recueillant 500 000 signatures en 30 jours seulement, dont 180 000 ont été certifiées. Lors du référendum, cependant, ils n'ont obtenu «que» 45% d'opinions favorables, car le ministre de la défense Kaspar Villiger (FDP) a stylisé l'achat de l'avion de combat comme une décision pour ou contre l'armée.

Aujourd'hui, cela risque d'être beaucoup plus difficile, comme l'a montré le vote sur le fil du rasoir du Oui en septembre dernier. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil fédéral pourrait se concentrer d'autant plus sur une solution européenne. Cela ne signifie pas pour autant que les «manœuvres perturbatrices» de la gauche ne sont plus d'actualité. C'est ce que montre une motion de la conseillère nationale zurichoise du PS, Priska Seiler-Graf.

Un spectre de risques plus large

Selon la NZZ, elle demande au Conseil fédéral «d'examiner en priorité l'acquisition du Gripen C/D». Le fabricant suédois Saab avait à l'origine envoyé le Gripen E perfectionné dans la course, mais il n'a pas été en mesure de livrer un avion approprié pour les essais à Payerne et a donc été «trié» par le Département de la défense DDPS.

La proposition de Seiler-Graf sera probablement rejetée par les partis conservateurs au Parlement. Mais cela montre à quel point la bataille est dure. Cela vaut d'autant plus pour les pays et les entreprises manufacturières. Les rapports négatifs, comme celui sur les fissures du Super Hornet, parviennent souvent aux médias par l'intermédiaire des concurrents.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral doit prendre une décision et compte tenu du fait que les risques pour la Suisse sont de plus en plus importants , comme l'a déclaré Viola Amherd en avril lors de la présentation du nouveau rapport sur la sécurité. Cela inclut les cyberattaques et la désinformation.

On saura au plus tard le 30 juin quel avion de combat peut et doit jouer quel rôle dans ce domaine. Tout porte à croire que la France l’emportera avec le Rafale.

