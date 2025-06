Le numéro du patron d'UBS fuite sur le darkweb

La Poste augmente ses prix, et ça lui réussit

Elle revendique parmi ses clients UBS, la chaîne de grands magasins Manor, le géant de la construction Implenia ou encore le cabinet de conseil et d'audit KPMG. (jzs//ats)

Contactée par le quotidien romand, Chain IQ reconnaît la fuite de données de 20 clients au total. La société, dont le siège est à Baar, possède des filiales à New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bucarest notamment.

Manor et Implenia parmi ses clients

La fuite avait précédemment été repérée par le portail alémanique spécialisé Inside IT.

Le béhémoth bancaire UBS et la banque privée genevoise Pictet figurent parmi les victimes d'une cyberattaque ayant touché leur sous-traitant Chain IQ. Des données concernant 130 000 employés de l'établissement aux trois clés, dont la ligne directe du directeur général Sergio Ermotti, sont depuis disponibles sur le darkweb, révèle Le Temps mercredi.

