faible pluie14°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Donald Trump Jr. participe à une réunion privée à Zurich

Le fils de Trump a débarqué ce jeudi en Suisse et la police se mobilise

Le fils aîné du président américain participait jeudi à une réunion économique privée à Zurich sous haute surveillance policière.
04.06.2026, 15:2304.06.2026, 15:23
Donald Trump, Jr. looks on outside the Supreme Court, Monday, Nov. 13, 2023, in New York. Trump Jr. returned to the stand in the court today as defense lawyers start calling witnesses in the civil fra ...
Donald Trump Jr. est en visite à Zurich (archives).Image: FR171756 AP

La visite du fils aîné du président américain a mobilisé d'importants effectifs policiers jeudi à Zurich. Donald Trump Jr. participe à une réunion économique privée sur les bords de la Limmat.

La réunion, organisée par la plateforme de réseautage Davos Lodge, s'est tenue à huis clos à la Zunfthaus zur Saffran au centre-ville. Environ 70 invités issus des milieux économiques et politiques y prennent part. Un dîner privé est également au programme.

KEYPIX - A police convoi is seen on front of the building of the Zunfthaus Saffran ahead of a closed &quot;Global Economic Meeting&quot; of leaders as Donald Trump Jr. is expected to participate in Zu ...
Keystone

Le président Donald Trump est quant à lui bientôt attendu à Genève en vue de sa participation au sommet du G7 qui se tient du 15 au 17 juin à Evian (F). Le président de la Confédération Guy Parmelin prévoit d'accueillir sur le tarmac son homologue américain. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
1
Ce vol de la Rega fait le buzz: «Oui, ça peut sembler spectaculaire»
de Fred Valet
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
13
Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition
de Renzo Ruf
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Vers un renforcement du Service de renseignement suisse
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
7
Deux Français obéissaient au «Professeur» pour voler des motos en Suisse
de Dominic Kobelt
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
1
Quasi-collisions et menace russe: que se passe-t-il dans le ciel suisse?
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Les Albanais manifestent contre un projet du clan Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse domine ce classement de l'immobilier
Sur les dix stations alpines les plus chères d'Europe, neuf sont suisses. Voici le classement.
Gstaad est désormais la station alpine la plus chère pour les résidences de vacances en Europe. La destination de l’Oberland bernois a détrôné Saint-Moritz, en Engadine, tandis que la Suisse continue de dominer largement le classement des prix. Parmi les dix destinations touristiques affichant les prix au mètre carré les plus élevés, neuf se trouvent en Suisse.
L’article