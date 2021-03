Suisse

L'économie veut contrer la falsification des certificats «Covid-free»



Pour sortir rapidement de la crise, les milieux économiques et des parlementaires fédéraux de droite ont énuméré dimanche plusieurs impératifs adressés au Conseil fédéral.

Il faut «immédiatement» préparer un «système uniforme dans toute la Suisse et individualisé pour chaque habitante et chaque habitant» pour saisir les résultats des tests, des vaccinations et des personnes guéries. Voici ce que demandent les milieux économiques et quelques parlementaires fédéraux de droite dans une lettre ouverte adressée le 21 mars au Conseil fédéral.

Leur but étant de réunir d'ici juin 2021 un maximum de données permettant de délivrer une attestation Covid-free «ne pouvant pas être falsifiée».

Que demande la lettre ouverte ?

Le Conseil fédéral est «invité» à prioriser d'autres travaux de mise en œuvre pour une sortie de crise «rapide et contrôlée» .

. Toutes les personnes le souhaitant doivent se faire vacciner avant fin juin 2021 .

. Un concept de mise en œuvre de la campagne de tests gratuits doit être présenté par le gouvernement avant la fin du mois de mars.

doit être présenté par le gouvernement avant la fin du mois de mars. Avant octobre, une stratégie renforçant la sécurité d'approvisionnement en matériel médical et médicaments importants doit également être introduite. Ces derniers étant actuellement mis à mal par la «dépendance risquée de fournisseurs asiatiques».

Parmi les signataires de la lettre ouverte figurent des parlementaires issus des rangs du PLR, du Centre et de l'UDC. Mais également des membres des directions d'organisations comme economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (usam), HotellerieSuisse ou GastroSuisse.

Pour rappel, le Parlement a créé un nouvel article 6a de la loi Covid-19 lors de la session de printemps, qui s'est terminée le 19 mars. Celui-ci prévoit un document «délivré sur demande», «personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable». Il devrait pouvoir être utilisé «dans la mesure du possible» pour entrer dans d'autres pays et en sortir.

