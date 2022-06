La demande en apprentis et personnes formées dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration augmente. image: keystone

De plus en plus d'emplois vacants: voici les 3 secteurs les plus touchés

En Suisse, il n'y a jamais eu autant de postes vacants. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée touche tous les secteurs et notamment trois d'entre eux. Tour d'horizon.

Helene Obrist Suivez-moi

La pandémie du Covid semble être derrière nous et l’économie retrouve ses couleurs. Mais de nombreuses entreprises cherchent du personnel. Fin mai, l'Office fédéral de la statistique (OFS) recensait 114 000 postes vacants. Cela représente 60% de plus qu'au début de l'année 2021.

La pénurie de personnel touche pratiquement tous les secteurs, mais trois d'entre eux sont particulièrement à découvert.

Hôtellerie et restauration

Après la pandémie, les hôtels et les restaurants peuvent enfin respirer. Depuis début 2022, la reprise économique est relativement fructueuse selon une enquête conjoncturelle de la Fédération Gastro Suisse.

Mais après toutes les mesures compliquées liées à la pandémie, c'est désormais le manque de personnel qui inquiète. Jamais il n’a manqué autant de travailleurs dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration qu’actuellement.

Dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, 10 600 postes sont actuellement vacants.

Au total, cela fait 4,3% de postes vacants. Fin 2021, l'OFS enregistrait 5300 postes vacants. Ce chiffre a bondi à 10 600 début 2022. Il a donc doublé au premier trimestre 2022.

Heures supplémentaires et salaires bas

En raison du manque de clients et les restaurants fermés pendant la pandémie, de nombreux employés ont tourné le dos à ce secteur. Daniel Kopp, expert du marché du travail au Centre de recherche conjoncturelle de l'EPF de Zurich, explique:

«Celui qui gagne peu, qui fait de longues journées de travail et qui doit beaucoup s’investir, se demande si cela est vraiment épanouissant à long terme.» Daniel Kopp, expert du marché du travail

La fédération Gastro Suisse a déjà pris des mesures pour lutter contre le manque de personnel. Début juin, le président de la fédération, Casimir Platzer, a présenté un plan en cinq points visant à améliorer l'image de la profession.

Plus de communication devrait aider

Une partie essentielle du plan est une campagne intitulée «Nous travaillons avec passion dans l'hôtellerie et la restauration». Un autre objectif est de motiver la formation des entreprises sur les thèmes de l’estime de soi et la direction.

Les personnes qui changent d'orientation professionnelle devraient pouvoir obtenir plus facilement certaines qualifications complémentaires. De plus, les conditions d'embauche devraient devenir plus attrayantes. Concrètement, Gastro Suisse veut créer «des modèles de salaire et de travail modernes».

Avec le conflit actuel, les réfugiés ukrainiens pourraient pouvoir donner un coup de main au secteur. Beaucoup d'entre eux sont à la recherche d'un emploi.

Oliver Schärli, responsable du secteur Marché du travail et assurance-chômage au Seco, estime que la plupart des Ukrainiens à la recherche d'un emploi pourraient trouver du travail dans l'hôtellerie et la restauration:

«La branche cherche désespérément des collaborateurs et l'hôtellerie-restauration est traditionnellement un bon secteur d'entrée.» Oliver Schärli à l'ATS

Secteur informatique (IT)

Juste derrière l'hôtellerie-restauration se trouve la branche informatique. Certes, la pénurie est moins importante. Selon l'OFS, 5700 postes étaient vacants au premier trimestre 2022.

Dans l'informatique, 4,3% des postes sont vacants.

Comme il y a moins de postes à pourvoir dans l'IT que dans l'hôtellerie et la restauration, le pourcentage de postes vacants dans l'IT est également de 4,3%. Mais contrairement au secteur de l'hébergement, celui de l'informatique est confronté depuis longtemps à une pénurie de personnel.

Le secteur informatique manque particulièrement de personnel féminin qualifié. image: shutterstock

La numérisation a créé plus de demande

Là aussi, la crise du Covid a joué un certain rôle. De nombreux métiers ont été numérisés, ce qui a augmenté la demande en spécialistes informatiques. Et la profession reste fortement dominée par les hommes. En 2019, seules 7,2% des femmes ont suivi la formation de base d'informaticienne.

La branche sait qu'elle doit devenir plus attrayante, en particulier pour les femmes, pour lutter contre la pénurie de personnel qualifié. En 2020 déjà, l'association faîtière de la branche ICTswitzerland a formulé six exigences afin de rendre les conditions-cadres dans ce domaine plus attrayantes pour les femmes.

La promotion des femmes est nécessaire

Dans le document, il est demandé à la Confédération, aux cantons et aux communes de promouvoir les femmes dans les disciplines MINT (Mathématique, Informatique, sciences Naturelles et Technique) et de s'engager pour un enseignement qui respecte l'égalité des sexes. Les employeurs doivent également proposer des modèles de travail plus flexibles et améliorer les salaires ainsi que les possibilités de formation continue pour les femmes.

Le secteur informatique pourrait également profiter aux Ukrainiens. Selon Oliver Schärli, expert du marché du travail, de nombreuses personnes ayant fui leur pays ont de bonnes connaissances en informatique.

Génie mécanique

La troisième place de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée revient à l'ingénierie mécanique. Au premier trimestre, 3000 postes étaient à pourvoir. Cela représente une part de postes vacants de 3,6%. Les ingénieurs sont particulièrement demandés.

Les ingénieurs en mécanique se font rares. image: shutterstock

Selon une lettre d'Economiesuisse en collaboration avec Swiss Engineering, les raisons sont multiples pour expliquer cette pénurie. D’une part, il y a un manque d’ingénieurs nationaux. D'autre part, de nombreuses entreprises ne sont pas en mesure de former quelqu'un qui ne correspond pas entièrement au profil recherché. Souvent, les attentes des employeurs ne correspondent pas à celles des demandeurs d'emploi.

Le secteur du génie mécanique manque surtout d'ingénieurs.

Des mesures politiques et économiques sont également demandées afin d'enrayer la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Des mesures de formation et un renforcement des disciplines MINT sont «indispensables», poursuit la lettre. L'immigration reste également nécessaire pour que les postes vacants soient pourvus et que les entreprises puissent embaucher du personnel.

Et les autres secteurs?

Il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration, le secteur informatique et le génie mécanique qui recherchent du personnel. Le nombre de postes vacants ne cesse d'augmenter dans d’autres branches également.

L’industrie manufacturière présente un manque important. Actuellement, plus de 19 300 employés dont des commerçants, automaticiens, technologues en chimie ou menuisiers sont recherchés.

Dans l'industrie manufacturière, 19 300 postes sont actuellement à pourvoir.

Mais le secteur de la santé et du social est également à la recherche de personnel. 15 900 postes étaient vacants au premier trimestre 2022. A titre de comparaison, les pédagogues recherchent «que» 2500 personnes. La branche «éducation et enseignement» a le taux le plus bas de postes vacants parmi les branches répertoriées. 0,6% des postes étaient vacants au premier trimestre 2022.

Il est peu probable que la situation s'améliore prochainement. Des secteurs comme l'informatique ou le génie mécanique tentent depuis longtemps de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. L’hôtellerie-restauration n’a que récemment lancé un plan d'action visant à attirer davantage de personnes dans la profession. De nombreux secteurs considèrent la pénurie de personnel comme l'un des plus grands défis de l'avenir.

Traduit de l'allemand par Charlotte Donzallaz