Suisse

Economie

Les Suisses ont confiance en l'économie, mais ont peu envie de consommer



Les Suisses ont confiance en l'économie, mais ont peu envie de consommer

Image: Keystone

Si la population est optimiste quant à l'évolution de l'économie, elle s'inquiète de la situation actuelle, ce qui a des conséquences sur la propension à consommer.

Le moral des ménages en Suisse n'a jamais été aussi bon depuis les onze dernières années, annonce mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Qu'est-ce que ça veut dire? Et, tout d'abord, c'est quoi un ménage?

En Suisse, le mot «ménage» désigne soit un ensemble de personnes, apparentées ou non, soit une seule personne. Les statisticiens distinguent ce ménage privé des ménages collectifs (hôpitaux, prisons, asiles,...).

Quatre fois par année, le Seco mène une enquête auprès des ménages concernant leurs appréciations et attentes quant à la situation économique, budgétaire et professionnelle. Ces indications subjectives permettent d'observer l'évolution de la consommation privée, qui est l'une des composantes les plus importantes du produit intérieur brut.

Propension à consommer modérée

Revenons à l'enquête réalisée en juillet. Bien qu'elle montre que «le moral des ménages s’est encore amélioré», ses résultats sont plutôt négatifs.

Si les Suisses se montrent confiants quant à l'évolution de l'économie, la situation actuelle continue d'être source d'inquiétude pour la population. Malgré une embellie notable, l’indice portant sur la sécurité de l’emploi reste nettement inférieur à sa moyenne pluriannuelle, de même que l’évaluation de la situation financière au cours des derniers mois.

Dans le même temps, l’évolution des prix pèse sur le budget des ménages. Par conséquent, la propension à consommer reste modérée. (asi/ats)