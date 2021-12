La Poste a distribué 23 millions de colis entre le Black Friday et Noël

Par rapport à l’an dernier, la logistique a été renforcée par la création de 730 postes supplémentaires. Image: KEYSTONE

La quantité de colis distribués en Suisse ne cesse d'augmenter depuis le début de la pandémie. Ce dernier mois, un million de paquets ont été traités chaque jour.

Entre le Black Friday et Noël, les employés de la Poste ont traité et distribué 23,4 millions de colis. La hausse est de 1,2% par rapport à la même période de l’an dernier. En comparaison avec 2019, l’augmentation se chiffre même à 30%.

En moyenne, un million de paquets ont été traités par jour, a annoncé la Poste lundi. Le record journalier pour l'année 2021 a été enregistré le mardi 14 décembre, avec plus d’1,2 million de colis.

Voici à quoi ressemble l'intérieur d'un centre de tri de la Poste (ici à Daillens). Image: KEYSTONE

Le volume des lettres a par contre légèrement baissé: par rapport aux 15 millions d’envois acheminés chaque jour durant la période de l’Avent 2020, les factrices et les facteurs ont distribué 14 millions de lettres, de journaux et d’envois publicitaires par jour depuis le Black Friday.

Capacités renforcées

La Poste était préparée, affirme-t-elle: par rapport à l’an dernier, la logistique a été renforcée par la création de 730 postes supplémentaires. Et depuis début novembre, près de 200 intérimaires ont fourni leur aide. Les machines et les bandes transporteuses des centres de tri n’ont été mises à l’arrêt que pendant deux à trois heures par jour.

Grâce à ces mesures, la Poste a pu trier chaque jour 200 000 colis supplémentaires par rapport à l’an dernier. Les capacités de distribution ont également été renforcées pour la période de l’Avent: les factrices et les facteurs ont effectué chaque jour plus de 700 tournées de distribution supplémentaires et près de 300 véhicules de livraison loués sont venus grossir la flotte existante. (ats)