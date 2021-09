Voici les entreprises les plus attractives pour les jeunes Romands

Travailler quatre jours par semaine peut vous sauver la santé

En Islande, la plus grande étude jamais réalisée sur la semaine de travail à quatre jours prouve les effets bénéfiques sur la santé. L'essai pourrait devenir permanent.

En 2016, 745 000 personnes sont décédées de maladies liées à des semaines de travail de 55 heures, selon l’OMS. Un an avant, le gouvernement islandais a dû agir sous la pression des syndicats et de la société civile. Celui-ci a décidé de lancer la plus grande étude au monde sur la semaine à quatre jours.

Dans le cadre de ce programme qui a duré quatre années, 2500 travailleurs du secteur public ont réduit leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures, sans réduction du montant de leur …