Les salaires vont augmenter en 2022, mais comment faire pour gagner plus?

Toute demande d'augmentation salariale nécessite une excellente préparation, selon le directeur des ressources humaines. Mais comment bien se préparer? Eh bien, tout d'abord, on communique «de façon élégante et documentée ses réalisations annuelles ». Préparez-vous à lister les résultats concrets que vous avez obtenus durant l'année, les projets que vous avez lancés et les formations que vous avez effectuées.

Il met, toutefois, en avant la différence entre hausse du salaire nominal (+200 francs par mois) et hausse du salaire réel. «Le salaire réel, c'est votre salaire nominal moins la hausse des prix. Si votre salaire augmente, mais que les prix augmentent encore plus, alors votre pouvoir d'achat diminue », explique le spécialiste.

La première résulte de l'adaptation des salaires au coût de la vie. La seconde renvoie aux négociations des syndicats et commissions du personnel vis-à-vis du patronat. La troisième aux résultats économiques de l'entreprise concernée et à sa politique des ressources humaines.

Dryjanuary, veganuary... lâchez-moi avec vos régimes de janvier!

Chaque début d'année, c'est la même rengaine: le passage à janvier sonne le glas des plaisirs terrestres et l'heure de la diét'. Voici un petit listing des régimes et détox possibles - et surtout, pourquoi je m'y refuse catégoriquement.

S'il y a bien une chose qui ne m'avait pas manquée, ce sont les bonnes résolutions sport, santé et nutrition qui accompagnent immanquablement l'entrée dans la nouvelle année. Comme un coup de bâton après les «folies» des Fêtes, sous forme d'injonctions culpabilisantes (et le plus souvent, aux ambitions marketing inavouées).