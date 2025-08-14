dégagé18°
DE | FR
burger
Economie
Bitcoin

Porté par Trump, le bitcoin bat un nouveau record

Le bitcoin est porté par une législation américaine favorable mise en place par Trump.
Le bitcoin est porté par une législation américaine favorable.Image: Imago

Porté par Trump, le bitcoin bat un nouveau record

La cryptomonnaie, encouragée par le climat législatif favorable mis en place par le président américain, a dépassé les 124 000 dollars jeudi matin.
14.08.2025, 06:0014.08.2025, 06:00
Plus de «Economie»

Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut jeudi matin dans les premiers échanges asiatiques, dépassant pour la première fois le seuil des 124 000 dollars. Il est notamment porté par une législation américaine favorable.

La star des cryptomonnaies a battu son précédent record du 14 juillet dernier (123 205 dollars), dépassant même brièvement les 124 500 dollars avant de refluer. Vers 04h08 en Suisse, le bitcoin s'échangeait pour quelque 123 600 dollars.

Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué

Les actions américaines ont terminé en forte hausse mercredi à la Bourse de New York, l'indice S&P 500 atteignant un nouveau plus haut, tout comme le Nasdaq à forte coloration technologique, contribuant à la hausse de la cryptomonnaie.

Dernières batailles juridiques majeures

Le bitcoin affiche depuis plusieurs mois une nette progression, encouragée notamment par le climat législatif favorable mis en place par le président américain Donald Trump. «Le marché des cryptomonnaies bénéficie de fondamentaux très favorables», a récemment rappelé Samer Hasn, analyste marché chez XS.com.

Sur le plan réglementaire, les dernières batailles juridiques majeures menées par l'autorité américaine de régulation du secteur sont désormais closes. Par ailleurs, «Donald Trump a pris des mesures pour mettre fin aux restrictions qui empêchaient auparavant les banques de faire affaire avec des entreprises signalées pour des risques liés à leur réputation, une catégorie dans laquelle les entreprises de cryptomonnaie étaient souvent injustement placées».

Comment Trump a doublé sa fortune depuis qu'il est président

Trump pourrait aussi être enclin à accélérer l'intégration des cryptomonnaies dans le système financier national et à lever des restrictions supplémentaires, compte tenu de son implication croissante et de celle de sa famille dans ce secteur, a encore estimé Hasn. (jzs/ats)

Tout savoir sur les cryptomonnaies

Avantages, pièges, mode d'emploi, tout sur le bitcoin
4 raisons pour lesquelles l'avenir du Bitcoin sera très difficile à prédire en 2022
de Marine Brunner
Un collectionneur de crypto-art nous explique son délire
de Marie-Adèle Copin, Sainath Bovay
videovideo
«Je suis sorti de la pauvreté grâce au Bitcoin»
de pascal ritter
Thèmes
Un collectionneur du crypto-art nous explique son délire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
Les droits de douane s'appliquent aussi à l'or suisse
Nouveau coup dur pour la Suisse: les Etats-Unis imposent désormais des droits de douane sur les lingots d'or d'un kilo. Les raffineries suisses prévoyaient pourtant des exemptions pour les grandes barres d'or.
Dans une lettre datée du 31 juillet, les autorités douanières américaines ont informé les raffineries suisses que les lingots d'or de 1 kilo et de 100 onces devaient être classés et soumis à un droit de douane de 39%, écrit le quotidien américain Financial Times. L'industrie suisse avait jusqu'alors supposé que ces lingots seraient exemptés de droits de douane.
L’article