Lausanne cherche un guet ou une guette pour crier la nuit



Lausanne cherche quelqu'un pour crier la nuit (et oui c'est payé)

Vous l'ignorez peut-être, mais la ville est l'une des dernières d'Europe a avoir un guet qui crie les heures entre 22h et 2h et ce, depuis la cathédrale. Et elle recrute.

Lieu de travail: Beffroi de la cathédrale.

Casier judiciaire vierge.

Horaires de nuit.

Résistance à travailler par tous les temps.

Bonnes conditions physiques et vocales.

Cette annonce vous intrigue? C'est celle pour l'un des plus anciens postes de la ville de Lausanne: guet ou guette de la cathédrale. Ce dernier existe depuis 1405. Sa mission? Notamment crier les heures de 22h à 2h du matin, 365 jours par an. Et il se trouve qu'un poste se libère pour 12 mois et voici son cahier des charges (à part amuser les noctambules):



Perpétuer la tradition de guet de la cathédrale.

de guet de la cathédrale. Veiller sur la Ville de Lausanne et ses habitants (un peu comme la Garde de nuit dans Game of Thrones).

sur la Ville de Lausanne et ses habitants (un peu comme la Garde de nuit dans Game of Thrones). Annoncer les heures de 22 à 2 heures du matin.

les heures de 22 à 2 heures du matin. Accueillir les visiteurs de nuit du beffroi.

Le guet n'est pas que le crieur des heures et s'il ne signale plus les incendies, comme à l'époque, il lui prend parfois des fantaisies. Et même le Covid a eu un impact sur son travail (et oui, à lui aussi). L'an dernier, il a sonné la Clémence afin d'appeler à la solidarité. Un peu comme au Moyen-Âge quand les épidémies menaçaient. En vidéo ça donne cela 👇.

Et sinon quel est le profil idéal de la vaillante guette ou du preux guet?

Bon d'abord on dit le guet, mais en fait c'est une équipe de veilleurs: Il y a le titulaire d'abord: Renato Häusler (depuis 2002), lui c'est son job à 52%, mais il est aidé par cinq guets remplaçants. Et il ne suffit pas de savoir lire l'heure et avoir la voix qui porte, le profil recherché par la ville est le suivant:

Être au bénéfice d'un CFC au minimum.

Aimer l'histoire de Lausanne et la transmettre.

Etre capable de s'exprimer dans plusieurs langues.

A noter, pour la petite histoire, que le job a failli disparaître dans les années 1960, avalé par l'avancée inéluctable de la technologie. Mais les Lausannois s'en sont émus et après une campagne médiatique, le poste – aujourd'hui un des derniers d'Europe – a été sauvé.



Et sinon l'annonce complète est: ici.

