Image: keystone

La version genevoise d'Uber de Wawrinka et Lüscher finit dans le fossé

La startup genevoise Lymo, qui voulait concurrencer les autres plateformes VTC, est en liquidation depuis le 9 décembre.

Lymo, c'est fini. La startup genevoise qui était administrée par Christian Lüscher et dans laquelle l'avocat investissait notamment au côté du tennisman vaudois Stan Wawrinka, est en liquidation depuis le 9 décembre, selon une information de nos confrères de Bilan.

Lancée en 2019, la société se présentait comme une alternative beaucoup plus «saine» pour les travailleurs. Le modèle du groupe genevois donnait plus de libertés aux chauffeurs et se contentait d’être une plateforme de rencontre entre eux et les clients.

L'arrivée de la pandémie une année après son baptême n'a pas aidé la société à se faire une place pérenne dans ce marché très concurrentiel des plateformes de courses VTC. (mbr)