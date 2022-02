Les livreurs Smood manifestent pour de meilleures conditions de vie

Image: sda

Des livreurs de chez Smood ont manifesté samedi à Genève pour protester contre «l'ubérisation» et la détérioration de leurs conditions de travail. Cette action s'est déroulée alors que Smood vient d'annoncer des améliorations.

La cinquantaine de manifestants, réunis près de la gare Cornavin où se trouvent plusieurs fastfoods, avait un sac de livraison géant symbolisant leurs conditions de travail précaires, a précisé un porte-parole d'Unia. Les livreurs demandent:

Une indemnisation intégrale pour les frais d'utilisation des véhicules privés,

La rémunération de temps d'attente entre les livraisons.

Dans la lettre remise à la cheffe du département de l'économie, le personnel demande une entrevue et un encadrement strict des services de livraison tels que Smood ou Uber Eats. Unia demande aussi des mesures pour que l’utilisation du domaine public soit liée à des conditions de travail dignes et au respect des normes légales et CCT en vigueur.

Le personnel de Smood s'était mis en grève, en Suisse romande, durant cinq semaines à la fin de l'année 2021 pour exiger «des conditions de travail correctes et la fin de l'exploitation». Une procédure de conciliation menée sous l'égide de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) a récemment échoué à Genève. (ats/myrt)