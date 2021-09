En 2020, les jeunes se sont un peu moins drogués, mais ont été plus violents

Entre 2019 et 2020 les infractions pénales impliquant des mineurs ont augmenté de près de 10%. Pour la première fois les statistiques tiennent compte de la totalité des jugements en Suisse.

L'Office fédéral de la statistique publie, ce lundi, les chiffres de la criminalité des mineurs en Suisse. Au total, 20 611 jugements ont été prononcés en 2020. Par rapport à 2019, ceux mentionnant une infraction au code pénal (CP) ont augmenté de 10%. Quelques chiffres à retenir:

Les sanctions les plus fréquemment prononcées sont les réprimandes, les prestations personnelles et les amendes. En 2020, 1060 personnes ont été concernées par un placement extrafamilial. Plus de détails? Par ici 👇

En …