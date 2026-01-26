faible pluie
Fnac Darty veut vendre Nature & Découvertes

Fnac Darty cherche à vendre Nature &amp; Découvertes
Le magasin Nature & Découvertes, à Lausanne.Image: DR

Ces grands magasins romands sont à vendre

Le géant français Fnac Darty veut se séparer de Nature & Découvertes, qui compte des magasins à Lausanne et Genève.
26.01.2026, 09:4626.01.2026, 09:46

Fnac Darty a annoncé lundi chercher à se séparer de l'enseigne dédiée au bien-être Nature & Découvertes, qu'il avait acquise en 2019 mais dont les difficultés plombent les comptes du groupe. Nature & Découvertes compte deux magasins en Suisse, à Lausanne et à Genève.

«Les défis rencontrés depuis plusieurs trimestres par Nature & Découvertes ont perduré malgré les initiatives mises en place pour redynamiser l'activité», indique Fnac Darty dans ses résultats préliminaires publiés en même temps que l'annonce d'une OPA de la part de son premier actionnaire Daniel Kretinsky.

Selecta quitte la Suisse

«Le groupe a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir son développement», ajoute Fnac Darty dans son communiqué, précisant reclasser l'enseigne en «IFRS 5», soit les actifs destinées à la vente, d'un point de vue comptable.

«Contre performance de la France»

Les résultats préliminaires du groupe pour 2025, non audités, laissent entrevoir un chiffre d'affaires stable à périmètre constant, à 10,3 milliards d'euros (9,5 milliards de francs), tout comme le quatrième trimestre 2025. Mais les trois derniers mois de l'année ont été pénalisés par «la contre performance de la France», qui recouvre près de 60% de l'activité de Fnac Darty, et dont le chiffre d'affaires a baissé de 0,6% à périmètre constant.

«Les chiffres publiés par la Banque de France la semaine dernière confirment un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une pression forte sur la consommation et la confiance des ménages», indique Fnac Darty dans sa publication financière, ajoutant que pour le reste de l'Europe, les performances sont «très satisfaisantes». (jzs/ats)

