Cette commune romande est celle qui compte le plus de diplômés en Suisse

En matière de niveau de formation, on observe un fossé énorme entre ville et campagne en Suisse. Les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique confirment que les personnes avec un cursus plus long vivent principalement en milieu urbain, ou dans des quartiers résidentiels privilégiés.

Le niveau d'éducation ne cesse de progresser en Suisse. Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), près de la moitié des 25-65 ans (48%) ont désormais un diplôme de formation professionnelle supérieure ou universitaire en poche. Il y a dix ans, ce chiffre atteignait plutôt 40%.

Une comparaison à l'échelle du pays révèle toutefois un fossé énorme entre les villes et les campagnes: les personnes les plus formées vivent principalement dans des zones urbaines: Genève, Lausanne, Zurich, Berne, Bâle-Ville ou dans des quartiers cossus et prisés autour des lacs de Zurich et Léman.

Une concentration urbaine de hauts diplômés

C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'OFS. Presque toutes les 40 communes affichant les taux les plus hauts de diplômes tertiaires (universités, hautes écoles pédagogiques, hautes écoles spécialisées, écoles supérieures) se situent dans les cantons de Zurich, Genève et Vaud, généralement à proximité des villes.



La palme à l'échelle du pays revient à la commune vaudoise de Tannay, à peu près à mi-chemin entre Nyon et Genève. 78% des 25-64 ans y sont titulaires d'un diplôme tertiaire. Elle est suivie de près par deux autres communes lacustres, Saint-Sulpice (77%), près de Lausanne et Kilchberg (76%), sur la rive gauche du lac de Zurich.

A l'autre extrémité du spectre, on trouve principalement des communes de montagne sans infrastructure touristique importante. Le taux le plus bas est enregistré à Täsch (VS), dernière localité accessible en voiture avant Zermatt, elle-même interdite à la circulation automobile. La «proportion de diplômés» y est de 12%. A titre de comparaison, elle est déjà de 29% dans la commune voisine de Zermatt.

Un autre phénomène facilement observable

En termes de niveau d'éducation, de nombreuses localités traditionnellement ouvrières sont également à la traîne en périphérie des agglomérations. Spreitenbach illustre bien ce phénomène: cette commune argovienne de la périphérie zurichoise compte 19% de diplômés de l'enseignement supérieur et, comme Täsch, une proportion d'étrangers plus importante que la moyenne.

Certes, les villes comptent également de nombreux étrangers, mais, selon le Tages-Anzeiger, ils sont alors tendanciellement mieux formés que ceux qui vivent à la campagne ou dans les agglomérations.

Une nouvelle carte

Depuis cette année, on peut observer les choses de manière encore plus détaillée. Les données sont également disponibles pour la première fois par hectare (100 mètres sur 100), ce qui permet de constater des écarts même au sein des différentes communes. Grâce à la carte interactive de l'OFS, chacun peut vérifier s'il vit dans un quartier plutôt instruit ou peu instruit.

Ceci est particulièrement intéressant dans les grandes localités, où la concentration de hauts diplômés est très prononcée dans le centre-ville, et moindre dans les localités alentour.

On peut en dire autant de Genève. Le niveau y est plus élevé dans le centre que dans certaines zones plus industrielles, comme Vernier.

Jacques Babel, responsable «Perspectives de formation et analyses longitudinales» à l'OFS, le confirme avec les lectures des cartes de Berne et de Zurich: «Les centres de Zurich et de Berne sont presque exclusivement peuplés de titulaires d'un diplôme tertiaire». Son explication:

«Les villes abritent des entreprises de services, l'administration et les universités»

Selon une étude réalisée en 2016 par l'Université de Berne, les structures éducatives locales expliquent, elles aussi, les disparités entre les milieux.

Ces structures influenceraient les jeunes au moment de choisir leur formation. Plus l'offre est large dans une région, plus les élèves sont susceptibles d'opter pour une formation générale, comme le collège (ou gymnase). A l'inverse, une offre limitée augmente les chances d'opter pour un apprentissage.

