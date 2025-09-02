en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Société

Salaires: combien les Suisses gagnent selon leurs études

Avez-vous bien fait de continuer vos études? Cette statistique répond.
Votre rémunération est-elle à la hauteur de celles de la promotion 2012?Image: Imago / Unsplash, montage watson

Voici combien ça rapporte de faire des études en Suisse

L'Office fédéral de la Statistique (OFS) a analysé les revenus de 150 000 suisses, 10 ans après l'obtention de leur titre post-obligatoire. Voici les études qui rapportent le plus.
02.09.2025, 16:3302.09.2025, 16:58
Plus de «Suisse»

Vous vous demandez s'il vaut la peine de poursuivre vos études, ou s'il serait judicieux de les reprendre? Alors, ces nouvelles données l'OFS devraient pouvoir vous aiguiller. Elles regroupent les revenus de 150 000 suisses ayant obtenu en 2012 leur distinction de degré secondaire ou tertiaire.

D'après les données, les personnes interrogées ayant prolongé leurs études jouissent une décennie plus tard de revenus allant 400 à 1200 francs supplémentaires par mois. Voici les résultats de la publication:

Les secteurs les plus rentables

Bien entendu, tous les cursus et choix de carrière ne se valent pas, et certains domaines se distinguent par des compensations salariales plus attrayantes selon le niveau d'étude atteint. L'âge auquel le titre a été obtenu joue également un rôle déterminant.

Le top 25 des patrons les mieux payés de Suisse a changé

Toujours d'après les données de l'OFS, le secteur de la gestion et de l'administration, par exemple, atteint les 11 700 francs mensuels pour un master, et celui du marketing, du secrétariat et de la comptabilité fait même mieux, avec 12 700 francs pour un diplôme fédéral. En électricité et mécanique, on arrive à 12 400 francs pour un doctorat.

Concernant les titulaires en 2012 de diplômes de formations professionnelles, c'est dans les domaines techniques que l'on trouve les meilleurs salaires, avec, par exemple, 7900 francs pour un certificat fédéral de capacité (CFC) dans les technologies de l'information et de la communication.

Voici combien gagnent les enseignants en Suisse

Au vu des présentes données, il semblerait bien que poursuivre son parcours académique et/ou formatif représente une nette augmentation du niveau de vie et de ses finances personnelles. (ysc)

Plus d'articles sur les salaires en Suisse
Est-ce que le salaire minimum fonctionne en Romandie? On a demandé
Est-ce que le salaire minimum fonctionne en Romandie? On a demandé
de Alexandre Cudré
Voici combien gagnent les frontaliers français en Suisse
5
Voici combien gagnent les frontaliers français en Suisse
de Alberto Silini
«C'est malhonnête»: les syndicats en pétard après ce vote sur les salaires
2
«C'est malhonnête»: les syndicats en pétard après ce vote sur les salaires
de Alexandre Cudré
Combien gagne la classe moyenne en Suisse
Combien gagne la classe moyenne en Suisse
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Il publie des fiches de salaire sur TikTok
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Serena Williams fait de la pub pour des seringues et ça indigne
L’ancienne reine des courts a perdu 14 kilos, et elle ne s’en cache pas. Non, ce n’est pas grâce à des squats ou à un régime miracle, mais à un médicament. Serena Williams fait désormais la promo de ce traitement pour perdre du poids, et ça ne passe pas auprès de certains. Décryptage.
Serena Williams, ce n’est pas juste une immense joueuse de tennis. C’est une légende. The GOAT. Vingt-trois titres du Grand Chelem, un palmarès qu’aucune joueuse de l’ère moderne ne peut égaler, un physique explosif qui a longtemps défié les standards body positive sans en faire une affaire militante.
L’article