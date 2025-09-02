Votre rémunération est-elle à la hauteur de celles de la promotion 2012? Image: Imago / Unsplash, montage watson

Voici combien ça rapporte de faire des études en Suisse

L'Office fédéral de la Statistique (OFS) a analysé les revenus de 150 000 suisses, 10 ans après l'obtention de leur titre post-obligatoire. Voici les études qui rapportent le plus.

Plus de «Suisse»

Vous vous demandez s'il vaut la peine de poursuivre vos études, ou s'il serait judicieux de les reprendre? Alors, ces nouvelles données l'OFS devraient pouvoir vous aiguiller. Elles regroupent les revenus de 150 000 suisses ayant obtenu en 2012 leur distinction de degré secondaire ou tertiaire.

D'après les données, les personnes interrogées ayant prolongé leurs études jouissent une décennie plus tard de revenus allant 400 à 1200 francs supplémentaires par mois. Voici les résultats de la publication:

Les secteurs les plus rentables

Bien entendu, tous les cursus et choix de carrière ne se valent pas, et certains domaines se distinguent par des compensations salariales plus attrayantes selon le niveau d'étude atteint. L'âge auquel le titre a été obtenu joue également un rôle déterminant.

Toujours d'après les données de l'OFS, le secteur de la gestion et de l'administration, par exemple, atteint les 11 700 francs mensuels pour un master, et celui du marketing, du secrétariat et de la comptabilité fait même mieux, avec 12 700 francs pour un diplôme fédéral. En électricité et mécanique, on arrive à 12 400 francs pour un doctorat.

Concernant les titulaires en 2012 de diplômes de formations professionnelles, c'est dans les domaines techniques que l'on trouve les meilleurs salaires, avec, par exemple, 7900 francs pour un certificat fédéral de capacité (CFC) dans les technologies de l'information et de la communication.

Au vu des présentes données, il semblerait bien que poursuivre son parcours académique et/ou formatif représente une nette augmentation du niveau de vie et de ses finances personnelles. (ysc)