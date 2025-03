Salaires en Suisse: plus de la moitié des employeurs ignore cette loi

Beaucoup d'employeurs ne font pas le job. Image: KEYSTONE

Plus de la moitié des employeurs n’analysent pas l’égalité salariale. Le Conseil fédéral réévaluera la loi d’ici fin 2027.

Plus de la moitié des employeurs manquent à leurs obligations d’analyser l’égalité des salaires. Le Conseil fédéral veut donc revoir l'efficacité de la loi d'ici fin 2027, a-t-il annoncé vendredi.

La loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes doit garantir un même salaire pour un même travail. Depuis juillet 2020, les entreprises de 100 salariés et plus doivent réaliser une analyse interne de l'égalité des salaires et en communiquer les résultats aux employés.

Mais l'Office fédéral de la justice constate lors d'un bilan intermédiaire que plus de la moitié des employeurs ne prennent pas leurs responsabilités à cet égard. Les causes potentielles du phénomène sont le manque de conscience du problème, le manque de connaissances des obligations légales et l'absence de sanctions en cas de manquement.

Le Conseil fédéral veut y remédier et déterminer si l'obligation d'analyser les salaires est suffisamment efficace pour faire progresser l'égalité salariale. Cette évaluation montrera si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour concrétiser l'égalité salariale inscrite dans la Constitution. (jah/ats)