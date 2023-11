Image: KEYSTONE

L'évêque Charles Morerod reprend «progressivement» ses fonctions

L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg avait dû subir une opération d'urgence le 13 septembre dernier.

Plus de «Suisse»

L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg Charles Morerod reprend «progressivement» ses fonctions après l'intervention chirurgicale qu'il a dû subir en septembre. «Je dois encore me ménager», précise-t-il toutefois dans la presse.

«Les médecins me recommandent de rester prudent et de me reposer», poursuit Mgr Morerod vendredi dans le 24 Heures. L'évêque indique reprendre progressivement ses fonctions depuis son contrôle médical du 20 octobre.

Il a toutefois pu suivre l'essentiel de la vie du diocèse déjà peu de temps après son opération.

«Je ne me suis interrompu à 100% que 48 heures après l'opération» Mgr Charles Morerod à 24 heures

Ensuite, «on me consultait plusieurs fois par semaine, brièvement au début, plus longuement ensuite», ajoute-t-il.

Hospitalisé d'urgence

Charles Morerod a été hospitalisé d'urgence le 13 septembre et a subi une intervention chirurgicale en raison d'un saignement crânien dû à une chute à vélo survenue plusieurs mois auparavant.

L'hospitalisation est intervenue au lendemain de la publication de l'étude de l'Université de Zurich sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique en Suisse.

L'évêque, qui a lui-même été accusé dans le SonntagsBlick de ne pas être intervenu après le signalement de cas d'abus, avait pris position dans les médias le jour de son hospitalisation, qualifiant l'étude de «bouleversante».

Il avait en outre indiqué ne pas exclure une démission s'il constatait avoir fait de «grosses fautes». (anc/ats)