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Voici le salaire médian en Suisse en 2025 et les différences

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33% des hommes travaillant à plein temps gagnent plus de 104 000 francs. Chez les femmes, ce chiffre n'est que de 22%Image: Moment RF

Voici le salaire médian des Suisses

Le salaire annuel médian pour un poste à plein temps était de 87 000 francs en 2025, nettement plus que l'année précédente. Le graphique montre que le sexe et le taux d'occupation influencent fortement le salaire.
25.06.2026, 12:3325.06.2026, 12:33

En Suisse, l'année dernière, une personne occupant un emploi à plein temps gagnait un salaire brut médian de 87 000 francs, soit une nette augmentation. En 2024, l'Office fédéral de la statistique (OFS) avait relevé un salaire médian de 81 500 francs.

C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) publiés jeudi. Le salaire brut mesuré comprend aussi bien les revenus provenant d'une activité salariée que d'une activité indépendante.

Salaire médian ou moyen
Le salaire médian divise la population salariale en deux parts égales: 50% des salariés gagnent moins et 50% gagnent plus. Le salaire moyen est la somme de tous les salaires divisée par le nombre total de salariés. Le salaire moyen est donc moins représentatif et plus impacté par les très hauts revenus.

Les hommes gagnent en moyenne plus

L'année dernière, 33% des hommes travaillant à plein temps et seulement 22% des femmes travaillant à plein temps gagnaient plus de 104 000 francs. Pour les classes de revenus inférieures, la situation était inverse: 12% des femmes avec un plein temps gagnaient moins de 52 000 francs, contre 6% des hommes.

Un coup d'œil sur les revenus par groupe professionnel ne révèle rien de surprenant: les cadres et les personnes exerçant des professions académiques sont ceux qui gagnent le plus chaque année. En moyenne, les hommes travaillant à plein temps gagnent 11 100 francs de plus par an que les femmes.

Selon l'OFS, les revenus mesurés comprennent non seulement les salaires, mais aussi les revenus d'une activité indépendante ainsi que les prestations sociales liées à l'emploi. Les revenus provenant d'autres sources, telles que la fortune, l'aide sociale ou les transferts, ne sont pas pris en compte dans les statistiques sur le revenu du travail. (sda/hun)

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