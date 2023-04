Des maltraitances dénoncées dans un EMS genevois

Des employés d'un EMS genevois dénoncent des maltraitances sur les résidents.

Plus de «Suisse»

Le directeur de l'établissement La Méridienne, à Conches, est pointé du doigt. Celui-ci a notamment enfermé un résident dans une chambre sans toilettes, usé de violences et ne respectait pas l'intimité des patients, racontent anciens et actuels collaborateurs au Courrier et à La Tribune de Genève.

Selon eux, le directeur était également tyrannique avec les employés, usant d'humiliation et de chantage au licenciement. Les syndicats ont dénoncé les faits au Ministère public et à la Direction de la santé en janvier.

Le cadre, qui réfute les accusations, aurait été suspendu par l'établissement mi-mars. Depuis, il a fait valoir ses droits à la retraite. L'EMS, qui a ordonné une enquête, affirme qu'il n'a jamais reçu de plainte et considère les accusations comme diffamatoires.

(ats)