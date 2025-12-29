en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Economie
Suisse

Après de nouveaux sommets, les métaux calment leurs ardeurs

Après de nouveaux sommets, les métaux calment leurs ardeurs

Les cours de l&#039;or, de l&#039;argent et du platine se sont envolés ces dernières 24 heures, avant de voir leurs cours retomber lundi matin sous le coup des prises de bénéfices mais aussi des avanc ...
Les cours de l'or, de l'argent et du platine ont vu leurs cours retomber lundi matin.Image: NurPhoto
Après une envolée spectaculaire portée par les tensions géopolitiques et la faiblesse du dollar, l’or, l’argent et le platine marquent une pause sous l’effet de prises de bénéfices et d’espoirs de paix en Ukraine, tout en s’acheminant vers une fin d’année exceptionnelle.
29.12.2025, 12:2429.12.2025, 12:24

Les cours de l'or, de l'argent et du platine se sont envolés ces dernières 24 heures, avant de voir leurs cours retomber lundi matin sous le coup des prises de bénéfices mais aussi des avancées dans les négociations de paix en Ukraine. Mais même après ce repli, ces métaux précieux vont terminer l'année en fanfare.

L'or dépasse pour la première fois les 4500 dollars

Allant de record en record, l'or a atteint dans la nuit de dimanche à lundi un nouveau sommet historique à 4550,52 dollars l'once avant de retomber dans la matinée à 4462,46 dollars (-1,55%). Depuis le début de l'année, le prix du métal jaune s'est envolé de 71,3%.

Les investisseurs semblent avoir pris leurs bénéfices, alors que les pourparlers de paix en Ukraine avancent, ont commenté les analystes de la plateforme Trading Economics.

Le président américain Donald Trump a en effet estimé dimanche être plus près que jamais d'un accord de paix en Ukraine, après une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Le locataire de la Maison-Blanche n'a toutefois fait mention d'aucune avancée concrète.

Cette étrange phrase de Trump a sidéré Zelensky

Mais les tensions au Moyen-Orient, ainsi qu'entre les Etats-Unis et le Venezuela soutenaient la demande pour l'or en tant que valeur refuge, selon Trading Economics.

Les experts d'UBS ont pour leur part rappelé que l'envolée de l'or allait de pair avec la faiblesse du dollar, les investisseurs cherchant des placements plus solides.

«Les achats continus par les banques centrales, plus d'investissements dans les ETF et une plus forte demande en lingots et pièces soutiennent aussi le rally, alors que les taux directeurs devraient baisser aux Etats-Unis»
Des analystes, chez UBS

Les analystes de la banque aux trois clés voient l'or grimper à 5000 dollars l'once dès mars 2026

On n'arrête plus l'or et l'argent

Les autres métaux précieux cédaient aussi leurs gains. Après avoir atteint un sommet à 83,97 dollars l'once, l'argent reculait de 5,9% à 74,60 dollars. Le platine faisait de même, baissant de 6,4% à 2291,29 dollars, après un plus haut à 2478,50 dollars. Depuis janvier, ces deux métaux ont également enregistré une importante envolée de respectivement 159,2% et 154,8%. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une filiale de Roche et Novartis s'accordent avec les Etats-Unis
Deux entreprises de pharma suisses devraient être exemptées de droits de douane avec les Etats-Unis durant trois ans. Un accord a été trouvé.
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi soir avoir conclu un accord avec des entreprises pharmaceutiques, dont une filiale de Roche et Novartis, pour réduire le prix des médicaments. En échange d'investissements, ces entreprises seront exemptées de droits de douane pendant trois ans.
L’article