Tests Covid faussés: prison avec sursis requise contre des médecins

Les traitements à base d'anticorps monoclonaux s'avèrent inefficaces face aux nouveaux variants du Covid de plus en plus dominants, a prévenu vendredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).



De nombreux anticorps monoclonaux, administrés dans les hôpitaux par injection ou perfusion, ciblant la protéine de pointe du virus, ont aidé à faire face au sommet de la vague. Mais, pour l'EMA, ils «ne semblent plus être efficaces face aux nouvelles souches» ou variants.



Des tests de laboratoire montrent qu'ils s'avèrent «peu efficaces face aux variants Omicron BA.4.6, BA.2.75.2 et XBB», a souligné dans un communiqué l'agence européenne basée à La Haye.



«Ils ne parviennent pas non plus à neutraliser de manière significative (les variants) BQ.1 et BQ.1.1, qui devraient devenir les souches dominantes au sein de l'UE au cours des prochaines semaines».



Les principaux traitements à base d'anticorps sont Evusheld d'AstraZeneca, Ronapreve de Roche et Xevudy des laboratoires GSK et Vir. Les traitements antiviraux tels que Paxlovid des laboratoires Pfizer devraient en revanche demeurer efficaces, selon l'EMA.