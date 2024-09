Les cas de protection de l'enfant et de l'adulte ont augmenté en 2023

Plus de 150 000 personnes bénéficiaient de mesures de protection en Suisse l'année dernière. Un nombre en augmentation par rapport à 2022, notamment chez les enfants.

Les cas traités par les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ont enregistré une nette hausse en 2023. Au total, 154 981 personnes faisaient l’objet de mesures de protection en Suisse, soit 5516 de plus que l'année précédente. Les enfants et les jeunes en particulier ont eu besoin de plus de soutien.