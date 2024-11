La société Prime energy a fait faillite. Image: watson

«Les pauvres investisseurs» romands de cette entreprise sont en colère

L'exploitant d'installations solaires Prime Energy a fait faillite. Plus de 1000 investisseurs craignent pour leurs argent. Ils faisaient confiance au pionnier de l'énergie solaire Bertrand Piccard. Le spationaute joue désormais les défenseurs des créanciers.

Daniel Zulauf et Christian Mensch / ch media

Interrogé sur la manière dont les célébrités investissent leur argent, l'aventurier et pionnier de l'énergie solaire Bertrand Piccard a un jour déclaré à l'hebdomadaire économique alémanique Handelszeitung:

«Je veux défendre ce en quoi je crois avec mon argent»

C'est pourquoi il avait acheté des actions de Prime Energy Cleantech, une entreprise de l'entrepreneur Laurin Fäh qui exploite des installations solaires.

Ce que Bertrand Piccard a oublié de préciser, c'est qu'il était également l'ambassadeur rémunéré de l'entreprise. Et Laurin Fäh déclare ouvertement que Piccard a été une belle prise. Grâce à lui, les bailleurs de fonds ont pu investir même lorsque les taux d'intérêt étaient bas.

Cette Romande pense avoir perdu 100 000 francs

Floriane Buttarella a également fait confiance. Cette Genevoise de 58 ans a placé ses 100 000 francs de capital de prévoyance dans une obligation de dix ans de Prime Energy. L'intérêt annuel de 3250 francs était destiné à compléter le petit budget du ménage. Cette mère célibataire de deux jeunes adultes a eu un accident il y a quelques années et perçoit une rente d'invalidité.

L'épargne a maintenant disparu. L'entreprise a déposé son bilan pour cause de surendettement. Il y a deux semaines, le tribunal d'arrondissement civil de Bâle-Campagne Ouest a prononcé la faillite du constructeur d'installations solaires. Depuis, l'indignation est grande en Suisse romande.

Le toit solaire sur le stade du Servette

C'est un conseiller fiscal de son quartier qui lui a mis l'idée d'entrer dans Prime Energy, raconte Floriane Buttarella. Si elle avait su qu'elle pouvait perdre tout son argent, elle n'aurait jamais placé son argent dans cette entreprise. Beaucoup sont du même avis. Tel Jerôme Fontana, un vert'libéral genevois, titulaire d'un diplôme universitaire en relations internationales et en économie. Il s'est tout simplement laissé convaincre par le modèle d'affaires, dit-il à CH Media (le groupe de presse auquel appartient watson).

Panneaux solaire sur le Stade de Genève. image: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE

Outre le nom de Bertrand Piccard, l'installation de panneaux solaires, bien réelle, sur le toit du Stade de Genève, résidence du Servette FC, a également contribué à renforcer la confiance. Elle a été la preuve visible, et pas seulement pour Jérôme Fontana, que Prime Energy Cleantech fait ce que le nom de l'entreprise promet: produire de l'énergie propre et gagner ainsi de l'argent propre.

Jerôme Fontana a maintenant mis sur pied une «task force» qui défend les intérêts des créanciers. Plus de 1000 personnes se sont inscrites sur un groupe WhatsApp. Selon le vert'libéral, jusqu'à 2000 personnes pourraient encore s'y joindre.

170 millions de francs auraient été levés

Depuis 2016, Prime Energy a émis des emprunts obligataires, comme celui contracté par Floriane Buttarella, en plus de 60 tranches avec des durées et des taux d'intérêt différents et les a vendus avec succès jusqu'au printemps 2023. Le produit de l'émission s'élèverait à environ 170 millions de francs. Ce dont on n'est pas sûr, c'est du bon déroulement des émissions entre mars et décembre 2023. Rien que pendant cette période, Prime Energy a émis 12 tranches d'une valeur nominale de 65 millions de francs.

Laurin Fäh, actionnaire principal. image: Zvg/By Wood

Laurin Fäh (photo ci-dessus) affirme qu'aucun nouvel argent n'a été levé au cours des 18 derniers mois. En effet, cela leur a été interdit après un contrôle de l'autorité de surveillance des marchés financiers (Finma). En 2015, la Finma avait déjà examiné Prime Energy à la loupe et exigé des modifications. A la suite de quoi, Laurin Fäh était parti du principe que les obligations d'entreprises ne seraient pas soumises à la surveillance de la Finma. On ne sait pas ce que l'autorité avait effectivement exigé et éventuellement ordonné à l'époque, et qui n'a peut-être pas été mis en œuvre par la suite.

En été, la Finma a en tout cas exigé l'annulation de tous les emprunts, décision contre laquelle Prime Energy a déposé un recours. Mais la spirale descendante était enclenchée, les liquidités ont fait défaut. Il restait à déposer le bilan.

Bertrand Piccard inquiet pour sa réputation

Bertrand Piccard – inquiet pour sa réputation – a changé de camp, passant de promoteur des emprunts à défenseur des créanciers. Fin octobre, lors d'une assemblée improvisée des ceux-ci dans un restaurant bondé du quartier de la Praille à Genève, il a glissé, dans une allusion à l'actionnaire majoritaire Laurin Fäh:

«Il y a certes la présomption d'innocence, mais on peut quand même se dire qu'il y a eu fraude»

Bertrand Piccard. image: Andrea Zahler/CH Media

Les informations disponibles ne permettent pas de savoir si Laurin Fäh s'est rendu coupable d'une infraction pénale dans cette affaire. L'actionnaire majoritaire sait qu'une plainte pénale est en cours de préparation contre lui, mais il la voit d'un bon œil. Il s'agit probablement de prêts d'un montant d'environ 20 millions de francs accordés par Prime Energy à sa société familiale. Pour les plaignants, il existe donc un soupçon de détournement de fonds. Pour Laurin Fäh, il s'agit d'une diversification normale des activités.

Des lacunes du cabinet d'audit PWC?

La société de révision PWC joue un rôle, car elle a rappelé dans le rapport de gestion 2022 que le crédit de 19,5 millions de francs accordé aux actionnaires (Laurin Fäh) était une libéralité interdite par le Code des obligations, compte tenu de l'absence de réserves libres. On ne sait pas pourquoi PWC a tout de même recommandé aux actionnaires d'accepter le rapport de gestion.

Laurin Fäh affirme que PWC a eu «froid dans le dos» après l'intervention de la Finma et qu'elle a voulu comptabiliser les participations et les biens immobiliers uniquement à leur valeur de liquidation pour le bilan. Un bouclement ordinaire pour l'exercice 2023 a ainsi été rendu impossible.

Entrepreneur controversé

Laurin Fäh, 71 ans, est un entrepreneur controversé. Dans ses premières années d'activité, il a subi avec son frère jumeau une faillite majeure avec les jeans Big Star. Après le lancement de Prime Energy, il a été condamné par un jugement définitif pour avoir, selon le tribunal, évincé un partenaire de l'entreprise par des moyens illégaux.

Laurin Fäh en parle lui-même ouvertement. Il reconnaît sa propre responsabilité et se considère toujours comme une victime. Il en va de même dans la faillite actuelle. Bien sûr, lui, mais aussi le management ont commis des erreurs. Ils auraient voulu grandir trop vite. Mais ce sont aussi les circonstances, Covid-19, Finma, PWC, qui ont conduit à la faillite.

«Maintenant, j'ai mauvaise conscience»

La situation du groupe n'est, toutefois, pas aussi mauvaise que le dit Bertrand Piccard. Une réserve de 150 millions de francs est disponible, affirme Laurin Fäh. Et si l'administrateur de la faillite négocie bien, il s'attend à un dividende de faillite de 70 à 80% «pour les pauvres investisseurs».

Floriane Buttarella s'attend déjà au pire. Elle est en colère contre son conseiller fiscal. Il lui aurait fait miroiter un investissement uniquement pour toucher des honoraires d'intermédiaire. Le conseiller fiscal admet que les obligations sont devenues pour lui un complément d'activité bienvenu. Mais il dit qu'il a lui-même cru en l'entreprise et en sa figure de proue, Bertrand Piccard. «Maintenant, j'ai mauvaise conscience», avoue le conseiller fiscal.

