Les tarifs du courrier resteront inchangés à La Poste. Mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Image: KEYSTONE

Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste

La Poste entend compenser la baisse de ses revenus par une hausse des tarifs. Si Monsieur Prix est intervenu, les clients devront tout de même payer davantage.

Stefan Ehrbar/ch media

La Poste réalise de moins en moins de recettes avec le courrier, les volumes étant en baisse constante depuis des années. Elle projetait donc d’augmenter ses tarifs pour la troisième fois depuis 2022. Il n’en sera rien: le Surveillant des prix est intervenu avec succès.

Comme il l’a annoncé jeudi, il reconnaît certes les évolutions négatives dans ce secteur d’activité, mais estime qu’aucune mesure de hausse des recettes n’est nécessaire pour l’année 2026. En effet, le bon résultat de La Poste en 2024 – un bénéfice net de 324 millions de francs, soit environ 70 millions de plus que l’année précédente – ne justifie pas une augmentation.

Les tarifs du courrier resteront donc inchangés. Mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes pour les clients.

Le prix des colis grimpe

À partir de l’an prochain, les colis dits «Economy» coûteront 50 centimes de plus. L’envoi d’un colis jusqu’à 2 kilos passera de 8,50 à 9 francs. Ceux pesant entre 2 et 10 kilos seront facturés 12 francs au lieu de 11,50.

Les tarifs pour les envois internationaux de marchandises et de documents, ainsi que pour les envois publicitaires adressés ou non adressés, augmenteront également. Par exemple, ces derniers coûteront 3 centimes de plus.

Ces hausses de prix doivent être compensées par des rabais. Mais seuls les clients qui effectuent leurs opérations postales via l’application ou en ligne pourront en bénéficier.

Ainsi, toute personne qui affranchira au moins un colis entre décembre 2025 et février 2026 via l’application ou le site Internet de La Poste recevra un avoir de 5 francs, utilisable en ligne pour n’importe quelle offre postale jusqu’à la fin de l’année 2026.

Des levées plus matinales

La Poste procède également à une réduction de ses prestations en modifiant la levée de ses boîtes aux lettres. Environ 700 des 14 000 boîtes existantes seront désormais relevées dès le matin, dans le cadre des tournées de distribution habituelles.

Cela permet de réduire les trajets supplémentaires et d’améliorer la rentabilité, explique La Poste. Elle souligne que les clients n’utilisent plus ces boîtes aux lettres aussi fréquemment qu’auparavant.

La Poste indique que le coût du service universel ne cesse d’augmenter, en raison de la baisse des volumes de courrier et des transactions aux guichets, pour atteindre actuellement plus de 360 millions de francs. Initialement, elle comptait économiser 70,9 millions de francs grâce à la hausse des tarifs prévue pour l’année prochaine. Mais à l’issue des négociations avec Monsieur Prix, seules des mesures représentant un montant de 20,8 millions seront finalement mises en œuvre.

L’accord avec le Surveillant des prix s’applique à l’année 2026. Selon La Poste, elle ne répercute qu’« une part marginale » de la hausse de ses coûts. Pour la période postérieure à 2026, elle devra à nouveau négocier.