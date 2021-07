Magdalena Martullo-Blocher veut une nouvelle centrale nucléaire

110 000 installations de production d'électricité suisses, sur une seule carte

L’Office fédéral de l’énergie publie, pour la première fois, une vue d'ensemble géographique des 110 000 installations de production d’électricité suisses.

C'est une première et non des moindres. L’Office fédéral de l’énergie (Ofen) publie une carte interactive géographique de toutes les installations de production d’électricité suisses. Cette vue d'ensemble concerne l’emplacement, la technologie, la puissance et d’autres paramètres, disponibles en accès libre, pour plus de 110 000 installations. Voici la carte en question:

Une installation de production d’électricité est un dispositif technique destiné à produire de l’électricité. L'OFEN …