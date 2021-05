La Suisse encore interpellée sur les adoptions illégales au Sri Lanka

En 2018, la diffusion d'un reportage glaçant dans l'émission Temps Présent, sur la RTS, avait provoqué de nombreux remous et ce jusqu'aux plus hautes sphères de la Confédération. De nombreux victimes ont pu témoigner et les journalistes se sont rendus au Sri Lanka afin d'interroger les organisateurs de ces crimes affectant autant les familles des bébés volés que les enfants eux-mêmes.