Vidéo: watson

Les employés de Selecta se croient dans une secte, vidéo à l'appui

Un enregistrement circule actuellement parmi les collaborateurs de l'entreprise suisse de distributeurs de snacks. On y voit des personnes qui doivent réciter des croyances à la demande du patron.

Benjamin Weinmann / ch media

L'entreprise suisse Selecta vend des bouteilles de Coca-Cola, des tartelettes de Linz et des chips – entre autres – à l'aide de distributeurs de snacks situés dans les gares et les aéroports. Dans les bureaux en revanche, on trouve des machines à café et des réfrigérateurs avec de la nourriture fraîche.

Une direction angoissante et sectaire

Seulement voilà: depuis un certain temps, le propriétaire de Selecta, la société américaine de private equity KKR, veut atteindre les chiffres noirs et faire entrer en bourse l'entreprise (qui a récemment connu des difficultés), et faire des bénéfices.

Pour ce faire, elle a nommé, il y a deux ans, le jeune manager allemand Christian Schmitz à la tête de l'entreprise, ainsi que Joe Plumeri, un ancien de Wall Street. Les deux hommes ont pour mission de redresser les affaires.

Christian Schmitz est à la tête de Selecta. image: zvg

Mais leur style de direction est source d'angoisse et de frustration pour le personnel, comme l'a récemment révélé la Schweiz am Wochenende. On dénonce une culture de la peur, dans laquelle les cadres sont constamment engagés et licenciés, et qui doivent être prêts à intervenir pratiquement 24 heures sur 24. Christian Schmitz veille également à créer une ambiance sectaire.

Par exemple? Il a rédigé un guide des dix commandements en anglais. Le titre? Selecta CULTure: principles, values and our path to Greatness (Selecta-CULTure: principes, valeurs et notre chemin vers la grandeur). On peut par exemple y lire les choses suivantes:

«Faire partie de Selecta, c'est comme faire partie d'un culte. C'est croire fanatiquement en ce que nous faisons et s'y engager totalement»

«Toute personne qui vient chez Selecta doit abandonner la culture d'où elle vient»

«Nous pensons que l'introduction de nouvelles cultures ne rend pas notre culture meilleure, mais qu'elle dilue plutôt ce que nous avons construit»

Lors de certaines réunions, les managers auraient dû réciter ces phrases, quasiment comme preuve d'identification, raconte un initié. Il témoigne:

«C'était tout simplement bizarre. Et en fait, ça pourrait limite être drôle si c'était pas sérieux»

Mais ça ne s'arrête pas là. Les critiques concernent également le Belief System de Christian Schmitz, qui résume ce en quoi on croit chez Selecta. Le chef d'entreprise explique:

«Ce Belief System est notre boussole, dans tout ce que nous faisons»

Et tout le monde doit s'y tenir, comme on le voit dans une vidéo qui circule actuellement parmi les employés de Selecta. Il provient d'une réunion virtuelle avec Christian Schmitz et le président, Joe Plumeri. Elle a eu lieu il y a quelques jours, et étaye les accusations de secte exprimées par de nombreux initiés dans la Schweiz am Wochenende.

La vidéo en question 👇🏻 Vidéo: watson

Joe Plumeri est le président de Selecta. image: zvg

Dans ce qui ressemble à une présentation, Christian Schmitz montre les phrases du Belief System et demande à tous les auditeurs de la réunion en ligne de les réciter à voix haute avec lui. Joe Plumeri participe également à cet exercice. Tous ensemble, ils prononcent des phrases qui commencent par We believe (nous croyons). Il s'agit de fournir chaque jour à la clientèle des moments de bonheur et de créer des solutions innovantes pour des expériences joyeuses.

Le Believe System de Christian Schmitz. image: zvg

Christian Schmitz apporte toutefois une explication dans le Schweiz am Wochenende: après avoir frôlé la faillite, Selecta avait besoin d'une nouvelle culture. Il ajoute:

«Mais je comprends tout à fait qu'on puisse dire que c'est une pensée étroite et que ce notre rythme élevé ne convienne pas. Personne n'est obligé de travailler pour Selecta. Mais avec cette nouvelle culture, il n'y a pas de compromis possible»

Il y a quelques jours, le directeur financier a annoncé qu'il quittait l'entreprise après un peu moins de deux ans.