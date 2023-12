Image: dr/watson

Ricola multiplie les échecs

L'entreprise culte suisse a lancé de nouveaux bonbons contre la toux dans les supermarchés et les pharmacies. Mais après quatre ans, ils sont retirés de la vente. Dernièrement, la marque a aussi connu d'autres revers.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

C'est une règle simple: lorsque les températures baissent, le chiffre d'affaires de Ricola augmente. Car avec le froid, le nombre de personnes qui toussent augmente. Et c'est là que les bonbons cultes de la petite ville bâloise de Laufon (BL) sont utiles. Et ce dans le monde entier: l'entreprise familiale produit 35 000 bonbons par minute et les exporte dans plus de 45 pays. Cela représente sept milliards de caramels par an.

Les bonbons Ricola, ici les classiques, sont produits à Laufon (BL). Image: KEYSTONE

Comme toute entreprise, Ricola essaie de lancer des innovations pour ne pas se contenter de ses célèbres bonbons à succès aux goûts variés, qui doivent s'imposer dans de nombreux supermarchés face à des produits concurrents moins chers.

Quatre fois plus cher que les classiques

La gamme «Multi-Active», qui contient un noyau liquide, a été lancée en 2019. Image: dr

La ligne «Multi-Active», disponible en trois saveurs, a donc été porteuse d'espoir. Ricola l'a lancée sur le marché en 2019. Par rapport aux bonbons précédents, ils contiennent un noyau liquide. Dans la variante menthe, c'est un sirop de menthol qui assure une sensation de respiration libre. Et pour la variante aux herbes, il s'agit d'un sirop d'eucalyptus.

L'espoir du fabricant était que ces nouveaux bonbons ne fassent pas seulement augmenter le chiffre d'affaires, mais qu'ils améliorent aussi nettement la marge.

La boîte de 44 grammes coûte par exemple 4,70 francs dans la boutique en ligne des pharmacies Amavita. La boîte jaune que nous connaissons tous de 250 grammes ne coûte que 5,70 francs. Si l'on calcule sur 100 grammes, les antitussifs «Multi-Active» coûtent donc environ quatre fois plus cher.

Mais après quatre ans, les bonbons Multi-Active disparaissent des rayons des pharmacies et des détaillants suisses comme Coop, comme le confirme la porte-parole de Ricola, Sandra Kunz. Manifestement, la demande n'était pas assez importante.

Cela pourrait aussi être lié au placement dans les supermarchés, comme le laisse entendre Sandra Kunz:

«Les produits étaient positionnés avec succès dans les pharmacies»

Mais dans un magasin Coop, la clientèle est habituée à trouver des articles Ricola au rayon des bonbons ou à la caisse. En revanche, la gamme «Multi-Active» se trouvait dans l'environnement des produits de santé.

L'arrêt de la ligne de produits, lancée il y a quatre ans, n'entraîne pas de suppressions d'emplois, affirme Sandra Kunz.

«Le reste de la production continue à tourner à plein régime, sans aucune diminution» La porte-parole de Ricola, Sandra Kunz

Une défaite emblématique

La fin de la gamme «Multi-Active» est emblématique des efforts déployés par le passé pour capitaliser davantage sur le succès de la marque culte Ricola et élargir l'assortiment de produits.

Mais ni les chewing-gums Ricola, ni les capsules de thé compatibles avec Nespresso n'ont réussi à s'imposer sur le marché. Ils ont été retirés de la vente.

Un autre échec aux Etats-Unis

Tout comme les bonbons «Ricola Herbal Immunity». L'entreprise suisse les a vendus aux Etats-Unis de 2016 à 2019 dans près de 18 000 supermarchés comme Walmart, Target, CVS, Walgreens et Rite Aide.

La ligne «Immunité» abandonnée comprenait aussi un bonbon gélifié, produit avec un partenaire aux Etats-Unis. Cela a été un tabou dans l'entreprise dirigée par le président du conseil d'administration Felix Richterich. Car sinon, tous les produits Ricola sont fabriqués en Suisse.

Selon l'emballage et le magasin, les nouveautés Ricola coûtaient entre 7 et 10 dollars aux Etats-Unis – donc également nettement plus que les classiques Ricola. Il est bien possible qu'elles aient eu de meilleures chances de succès un peu plus tard, après l'apparition de la pandémie de Covid début 2020.

Motus quant à de possibles nouvelles recettes

La porte-parole de Ricola, Sandra Kunz, ne veut pas révéler si d'autres innovations suivront prochainement. Elle répond seulement:

«Notre département de recherche et de développement élabore les recettes en tenant fortement compte de l'avis des consommatrices et des consommateurs» La porte-parole de Ricola, Sandra Kunz

Les tendances du marché et les développements techniques actuels sont également pris en compte. En outre, l'entreprise dispose depuis l'année dernière de sa propre boutique à Paris et, depuis le printemps, d'une boutique interactive à Laufon, où la diversité de l'assortiment de bonbons est présentée.

Ricola a ouvert une boutique interactive à Laufon au printemps 2023. Image: dr

L'entreprise familiale ne donne pas de chiffres concrets. Le chiffre d'affaires a évolué de manière très positive en 2023, notamment en Amérique du Nord et en Europe, affirme Sandra Kunz.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)