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La canicule impacte cette centrale nucléaire suisse

Apr
Mise en service en 1969, Beznau est devenue en 2012 la plus ancienne centrale nucléaire en activité au monde.Keystone

La canicule impacte cette centrale nucléaire suisse

La centrale nucléaire de Beznau doit réduire la production d'électricité en raison de la canicule. L'eau du fleuve qui l'alimente est devenue trop chaude.
23.06.2026, 15:5623.06.2026, 15:56

La puissante vague de chaleur qui écrase la Suisse depuis une bonne semaine impacte également le secteur de l'énergie. La centrale nucléaire de Beznau, située dans le canton d'Argovie, va devoir réduire la production de ses deux réacteurs, rapporte Greenpeace. Contacté par nos soins, Axpo confirme l'information.

En cause: la vague de chaleur a réchauffé les eaux de l'Aar, qui alimente la centrale. Lorsque cela se produit, «Axpo réduit la puissance de la centrale ou arrête temporairement les réacteurs», indique-t-on. Et d'ajouter:

«Ces mesures visent à protéger l'écosystème de l'Aar et à respecter les exigences strictes de la législation environnementale»
Axpo

Le propriétaire de la centrale renvoie par ailleurs à son site internet, où la situation peut être suivie en direct. On y lit actuellement que la production d'électricité sera «progressivement réduite».

La Suisse n'a pas encore vu le pire de cette canicule, selon Meteonews

Pas la première fois

Cette mesure s'applique à partir du moment où la température de l’Aar dépasse les 25 degrés Celsius, précise la Confédération. «Du point de vue de la sécurité technique, les journées de canicule ne sont toutefois pas un problème pour les installations nucléaires suisses», ajoute-t-elle.

Greenpeace voit les choses différemment. «Cette situation met en lumière l’incompatibilité de l’énergie atomique face au réchauffement de la planète», déplore l'ONG.

«Ces situations arrivent de plus en plus souvent et montrent que le nucléaire est inadapté aux évolutions du climat»
Greenpeace

Ce n'est effectivement pas la première fois que la centrale de Beznau doit mettre sa production sur pause. L'été dernier, l'installation avait dû débrancher ses deux réacteurs en raison de la chaleur.

Notre commentaire sur la canicule 👇

Commentaire
Il fait une chaleur d'enfer et ça va empirer

Mise en service en 1969, Beznau est devenue en 2012 la plus ancienne centrale nucléaire en activité au monde. Contrairement aux autres sites atomiques helvétiques, elle ne dispose d'aucune tour de refroidissement. (asi)

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