La canicule perturbe cette centrale nucléaire suisse
La puissante vague de chaleur qui écrase la Suisse depuis une bonne semaine impacte également le secteur de l'énergie. La centrale nucléaire de Beznau, située dans le canton d'Argovie, va devoir réduire la production de ses deux réacteurs, rapporte Greenpeace. Contacté par nos soins, Axpo confirme l'information.
En cause: la vague de chaleur a réchauffé les eaux de l'Aar, qui alimente la centrale. Lorsque cela se produit, «Axpo réduit la puissance de la centrale ou arrête temporairement les réacteurs», indique-t-on. Et d'ajouter:
Le propriétaire de la centrale renvoie par ailleurs à son site internet, où la situation peut être suivie en direct. On y lit actuellement que la production d'électricité sera «progressivement réduite».
Pas la première fois
Cette mesure s'applique à partir du moment où la température de l’Aar dépasse les 25 degrés Celsius, précise la Confédération. «Du point de vue de la sécurité technique, les journées de canicule ne sont toutefois pas un problème pour les installations nucléaires suisses», ajoute-t-elle.
Greenpeace voit les choses différemment. «Cette situation met en lumière l’incompatibilité de l’énergie atomique face au réchauffement de la planète», déplore l'ONG.
Ce n'est effectivement pas la première fois que la centrale de Beznau doit mettre sa production sur pause. L'été dernier, l'installation avait dû débrancher ses deux réacteurs en raison de la chaleur.
Mise en service en 1969, Beznau est devenue en 2012 la plus ancienne centrale nucléaire en activité au monde. Contrairement aux autres sites atomiques helvétiques, elle ne dispose d'aucune tour de refroidissement. (asi)