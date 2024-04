Le National veut simplifier le droit à la construction d'un logement

La gauche et le PVL ne voulaient pas entrer en matière, relevant l'importance du droit de recours des organisations pour protéger l'environnement et le patrimoine. Lors du débat de détail, ils ont tenté en vain de faire passer des limitations moins strictes. (ats/jch)

Quel est le supermarché le plus cher de Suisse? Le résultat est inattendu

Aldi et Lidl ont-ils vraiment cassé les prix, comme ils l'affirment? La RTS a comparé le prix de leurs produits avec ceux vendus chez Coop, Migros et Denner. Le résultat peut surprendre.

Choix de produits limité, décor minimaliste et marketing agressif: l'arrivée d'Aldi et de Lidl, dans les années 2000, a bouleversé le commerce de détail suisse. Aujourd'hui, les discounters allemands séduisent de plus en plus de clients. Mais tiennent-ils leurs promesses? Autrement dit, proposent-ils vraiment des prix inférieurs à la concurrence, comme ils le prétendent?