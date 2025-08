Keystone

Un peu de lumière en forêt et les abeilles se développent à nouveau

L'enrichissement écologique dans les bois permet aux abeilles de se multiplier. Tels sont les résultats d'une expérience menée dans le canton de Berne.

L'enrichissement écologique de portions de forêt, en aménageant notamment des zones entièrement ensoleillées, améliore la diversité des espèces. La lumière favorise la croissance de plantes dont se nourrissent par exemple les abeilles sauvages, qui peuvent ainsi s’y déployer plus largement.

Les résultats du projet de développement de la biodiversité dans les parties boisées de Belpau, un site paysager au bord de l’Aar entre Thoune et Berne, confirment cette évolution, constate le canton de Berne.

Deux surfaces, l’une revalorisée écologiquement et l’autre non, ont été comparées. Il apparaît que le nombre d’abeilles sauvages est nettement supérieur sur la surface revalorisée: on y trouve non seulement un plus grand nombre d’individus, mais aussi une plus grande variété d’espèces.

Sur les 311 abeilles sauvages recensées, 175 (60%) occupaient la surface enrichie. La différence est plus flagrante si l’on compte les espèces: la surface enrichie écologiquement en accueille 64, soit 21 de plus que l'autre surface. Le projet va rentrer dans sa deuxième phase durant l’hiver 2025/2026.

En Suisse, on compte quelque 600 espèces différentes d'abeilles. Près de la moitié sont menacées, surtout les espèces qui nidifient dans le sol. (ats)