Le problème des PFAS n'est pas inconnu du public. Cette photo fournie par la National Wildlife Federation avertit les chasseurs de ne pas manger de cerfs en raison de grandes quantités de produits chimiques toxiques types «PFAS» dans leur viande, à Oscoda, Michigan, le 26 mars 2021. Image: sda

La Suisse est contaminée par ces dangereux «polluants éternels»

Comme le révèle une enquête de longue haleine menée par Le Monde, ces produits chimiques PFAS, quasiment indestructibles et nocifs pour la santé, polluent de nombreux sites européens. La Suisse, dont la Romandie, n'est pas épargnée par la contamination.

Des milliers de sites européens ont été contaminés par les PFAS, telles sont les révélations du média français Le Monde ce jeudi. Mais de quoi s'agit-il? On vous explique tout en bref ici 👇.

Les PFAS – prononcez « pifasse »- est l'abréviation de substances per- et polyfluoroalkylées (en anglais per- and polyfluoroalkyl substances). Il s'agit d'un groupe de plusieurs milliers de produits chimiques industriels synthétiques. Depuis le début des années 1970 environ, ces produits chimiques ont été largement utilisés à l'échelle industrielle.

source: admin.ch

En raison de leurs propriétés spécifiques, les PFAS sont utilisés dans de nombreux produits du quotidien: dans les tapis, les cordes de guitare, les batteries de véhicules électriques, et même dans les emballages de kebab et de frites. Ils sont à la base du Teflon ou encore du Gore-Tex. Or, cette «inaltérable chaîne d’atomes de carbone et de fluor» est une catastrophe pour l'environnement, et porte bien son surnom: les forever chemicals, soit les substances chimiques éternelles.

Ces cocktails toxiques sont quasiment indestructibles en nature, et peuvent dériver sur des kilomètres. Plus alarmant encore, ils ont un impact nocif sur notre santé.

Pour mesurer l'ampleur du phénomène, le média français Le Monde a enquêté près d'un an durant avec des journalistes de 17 médias partenaires pour tenter de mesurer l’ampleur de cette contamination en Europe. Et le bilan du collectif est angoissant:

«L’Europe compterait plus de 17 000 sites contaminés à des niveaux qui requièrent l’attention des pouvoirs publics (au-delà de 10 nanogrammes par litre).»



«La contamination y atteint des niveaux jugés dangereux pour la santé par les experts que nous avons interrogés (plus de 100 nanogrammes par litre) dans plus de 2100 "hotspots" de contamination.» Le Monde

Pour l'heure, aucun recensement officiel des lieux les plus contaminés n'a été établi - en dehors de quelques pays qui ont établi des cartographies de façon indépendante - et aucune mesure effective n'a été prises pour réguler le problème des PFAS au niveau européen.

Afin d'aider les pouvoirs publics à empoigner le problème, le collectif a réuni des milliers de données pour construire une carte interactive «de la pollution éternelle» en Europe.

Fait inquiétant, les résultats ne reflèteraient qu'une petite portion de la gravité du phénomène sur le terrain. En plus des sites où la pollution est probante à un niveau inquiétant, le collectif estime que pas moins de 21 500 sites sont présumés contaminés.

Combien de sites connaissent une contamination élevée en Europe? En rouge: des cas de contamination détectés. En bleu: les cas présumés. A première vue: impossible d'y échapper! Pas moins de 2100 lieux sont considérés comme des «hotspots». Dans ces derniers, la contamination y atteint des niveaux (plus de 100 nanogrammes par litre) jugés dangereux pour la santé par les experts. Capture d'écran. source: le monde via forever pollution project

Et la Suisse est également concernée!

En Suisse, de nombreuses communes sont concernées par des cas de contamination détectés. Zoom sur notre région, où une bonne partie d'entre eux sont estampillés «hotspot»:

Etoy (VD)

Avully (GE)

La Sarraz (VD)

Pailly (VD)

Jussy (GE)

L'Abbaye (VD)

Orbe (VD)

Saint-Cierges (VD)

Mathod (VD)

Attalens (FR)

La Brévine (NE)

Neuchâtel

Le Cerneux-Péquignot (NE)

Coffrane (NE)

Vallon (FR)

Payerne (VD)

Vouvry (VS)

Monthey (VS)

Martigny (VS)

Orsières (VS)

Sion (VS)

Vétroz (VS)

Conthey (VS)

Ependes (FR)

Evolène (VS)

Saint-Martin (VS)

Ayent (VS)

Leuk (VS)

Viège (VS)

Qu'en est-il de votre commune? Pour interagir avec la carte, cliquez ici Capture d'écran, source: Forever Pollution Project.

Les parcs chimiques

Comme le note Le Monde, les «hotspots» ont tous pour épicentre des usines de production de PFAS. Il s'agit de grands groupes industriels qui ont le savoir-faire et des installations spécifiques pour synthétiser les PFAS.

Chaque cocktail de PFAS trouvé dans la nature contient dans son ADN, soit dans sa structure chimique, les empreintes de l’activité industrielle dont elle dérive. Les «hotspots» avoisinant les usines atteignent des sommets en termes de concentrations de substances nocives.

Sur cette base, les enquêteurs ont pu tirer sur les fils de la pelote toxique, afin de détecter avec précision les lieux de production qui engendrent cette pollution. Combien et où sont les usines chimiques qui fabriquent des PFAS en Europe ?

Palmarès:

L’Allemagne compte six usines, dont trois sur le site de Gendorf, en Bavière, où l’on trouve l'Américain W.L. Gore, créateur du célèbre Gore-Tex

compte six usines, dont trois sur le site de Gendorf, en Bavière, où l’on trouve l'Américain W.L. Gore, créateur du célèbre Gore-Tex La France compte cinq sites, dont les usines d’Arkema et de Daikin, dans la vallée de la chimie, au sud de Lyon

compte cinq sites, dont les usines d’Arkema et de Daikin, dans la vallée de la chimie, au sud de Lyon Le Royaume-Uni compte trois sites

compte trois sites L’Italie en a deux, dont l'entreprise Miteni, à Trissino, en Italie, qui «a synthétisé et émis toute une gamme de PFAS pendant un demi-siècle», et qui a pour conséquence «une contamination des eaux de boisson et des sols sur plus de 200 kilomètres carrés» et qui touche «jusqu’à 350 000 personnes en Vénétie»

en a deux, dont l'entreprise Miteni, à Trissino, en Italie, qui «a synthétisé et émis toute une gamme de PFAS pendant un demi-siècle», et qui a pour conséquence «une contamination des eaux de boisson et des sols sur plus de 200 kilomètres carrés» et qui touche «jusqu’à 350 000 personnes en Vénétie» Ne comptent qu'un seul site: la Pologne, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique

Comme le spécifie Le Monde, des points de production dans un certain pays n'empêchent pas la contamination d'autres territoires.

Les effets sur la santé

Comme le note le site de la Confédération, «l’être humain absorbe des PFAS par la nourriture et l’eau potable, entre autres.» En conséquences, qu'arrive-t-il aux populations qui subissent une contamination? Selon Le Monde, le bilan est sans appel: une exposition - même faible - aux PFAS sur la santé est délétère:

«Diminution du poids des bébés à la naissance, de la fertilité ou de la réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants; augmentation des risques de cancers du sein, du rein ou des testicules; maladies de la thyroïde (...); risques cardio-vasculaires (...)» Le Monde

Quant à ce que les PFAS représentent en termes de coûts de la santé, ce seraient chaque année entre 52 et 84 milliards d’euros qui pèsent sur les systèmes européens.

Si les résultats de l'enquête sont alarmants, ils ne révèlent qu'un petit pourcentage de la réalité du terrain, estime le collectif de recherche. A qui incombe la responsabilité d'un manque de régulation des PFAS? La question, épineuse, est encore largement ouverte.

