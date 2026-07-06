assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Suisse
Environnement

Présence du scarabée japonais: appel à la vigilance en Valais

Le scarabée japonais, insecte nuisible pouvant causer de graves dommages, risque d&#039;infester de nouvelles régions en Suisse.
Le scarabée japonais cause des misères aux productions végétales et sur notre environnement. Image: NurPhoto

Présence du scarabée japonais: appel à la vigilance en Valais

Les autorités valaisannes sont inquiètes face à la prolifération de cet organisme nuisible. Il fait peser une grave menace sur notre production végétale, sur l’horticulture productrice et sur notre environnement.
06.07.2026, 14:1506.07.2026, 14:15

Le Service de l'agriculture du canton du Valais lance un appel à la vigilance au sujet du scarabée japonais. L'insecte originaire d'Asie est présent dans le Chablais et le Haut-Valais.

Ce scarabée peut voyager en tant que passager clandestin sur de longues distances, dans les voitures ou les trains. «Afin de contenir la propagation du nuisible, les voyageurs en provenance de zones à risques (Simplon, Tessin et nord de l’Italie) sont appelés à inspecter leurs bagages et véhicules pour y déceler la présence éventuelle dudit insecte», rappelle le Service valaisan de l'agriculture, dans un communiqué diffusé lundi.

Concrètement, toute personne qui trouve un insecte suspect doit l’attraper, le mettre dans un sachet fermé et le signaler au Service de l'agriculture. Cette année, les premiers individus ont été capturés dans la région de Viège entre le 8 et le 15 juin. La période de vol du scarabée japonais s’étend jusqu'en septembre.

Présent depuis 2023

Ce hanneton, originaire du Japon, menace fortement les cultures agricoles, les forêts et les espaces verts. Arrivé d’Italie du Nord, où il est présent depuis 2014, il a été observé en Valais, pour la première fois, en 2023, dans les communes de Simplon et Zwischbergen, puis, en 2024, dans la plaine du Rhône, entre Rarogne et Termen.

Un foyer de cet insecte nuisible identifié à Genève

«Cet insecte se nourrit de plus de 400 espèces végétales», précise l'Etat du Valais. «Les adultes causent des dommages importants aux cultures en mangeant les feuilles, les fleurs et les fruits de différentes plantes, notamment des pommiers, des arbres fruitiers à noyau et de la vigne. Les larves se nourrissent de racines de diverses graminées».

Surveillé de près

Constituant une grave menace pour l’agriculture et l’environnement, le scarabée japonais est considéré comme un organisme de quarantaine prioritaire. «Il est par conséquent surveillé et combattu en Suisse, comme dans l’Union Européenne», rappelle le Service cantonal de l'agriculture.

Le Valais compte actuellement trois régions qui font l’objet d’un suivi. Du côté du Simplon, l’insecte ne peut probablement plus être éradiqué, mais sa propagation doit être limitée; entre Rarogne et Termen, le scarabée doit être éradiqué. Enfin, dans le Chablais, un foyer d'infestation a été découvert à Yvorne (VD). Une zone tampon a vu le jour. Pour l'instant, aucun individu n’y a été observé. (sda/ats/svp)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
Alors que les autorités appellent à la sobriété, des commerces romands climatisent portes ouvertes en pleine canicule. Le tuyau recrache la chaleur dehors, l’air frais s’échappe. Tout le monde voit l’absurdité, mais personne n’agit. Pour le WWF, «climatiser ainsi, c’est surtout chauffer la ville.»
«Oui, c’est bizarre, mais nous faisons ainsi à la suite des consignes de notre direction.» Dans cette boulangerie-pâtisserie d'une célèbre chaine romande, l’employée sourit, gênée. Dehors, il fait au moins 34°C à l’ombre. Dedans, un climatiseur mobile tourne à plein régime. Son tuyau d’évacuation passe par la porte grande ouverte pour recracher l’air chaud dans la rue. Un cercle vicieux aussi absurde qu’énergivore.
L’article