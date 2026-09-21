La cabane du Mutthorn, avec la Blüemlisalp en arrière-plan et les sommets voisins. Tout à gauche, le Doldenhorn. irene stutz

On a testé cette cabane alpine inédite en Suisse

Au-dessus de Kandersteg (BE), la cabane du Mutthorn s'est lancé un défi inédit: accueillir jusqu’à 60 personnes tout en ayant atteint l'autonomie énergétique. Reportage.

Sabine Kuster Suivez-moi

Plus de «Suisse»

L’autonomie énergétique. Tout le monde en rêve aujourd’hui: des panneaux solaires sur le toit, des batteries à la cave et des crises pétrolières dont on n'aurait définitivement plus à s'inquiéter. Pour une maison individuelle, c’est bien souvent déjà réalisable. Le principal obstacle reste la cuisine. Même avec de grosses batteries, il est difficile d’absorber le pic de consommation des plaques ou du four, notamment.

On a donc glissé crampons et piolets dans nos sacs à dos avant de prendre la route. Direction Kandersteg en train, puis le bus jusqu’au Gasterntal, avant de poursuivre à pied. Cinq heures de montée jusqu’au Kanderfirn. Chaque année, le glacier recule davantage sous l’effet de la chaleur qui remonte de la vallée. Mais il faut encore plus d’une heure pour traverser la glace. On retire enfin les crampons devant la cabane qui nous servait de point de mire depuis le début.

Image: watson

La nouvelle cabane du Mutthorn, à 2788 mètres d’altitude, a ouvert ce printemps. L’ancienne, située plus haut sur la ligne de partage des eaux avec la vallée de Lauterbrunnen, a dû être démontée. Le permafrost sous le bâtiment dégelait et déstabilisait ses fondations. La section Weissenstein du Club alpin suisse (CAS), propriétaire de la cabane, a dû trancher: fallait-il reconstruire? Maintenir une cabane dans cette zone glaciaire? Accepter pour cela 600 rotations d'hélicoptère, puis un vol toutes les trois semaines pendant la période d’exploitation? Deux tiers des membres ont voté pour.

L’idée d’une cabane autonome en énergie avait pourtant d'abord été écartée. Comme dans toutes les autres, on prévoyait de continuer à cuisiner au gaz. Roger Hermann, alors responsable de la cabane, a demandé de reconsidérer la décision. «C’est tout de même l’avenir. Je voulais essayer», explique-t-il. Il a envoyé un électricien dans un établissement de restauration afin de mesurer la consommation de chaque appareil tout au long de la journée. Juste avant le dépôt de la demande de permis de construire, les chiffres étaient là. Ils ont décidé de tenter le coup.

Quel bilan après la première saison?

Le système a parfaitement fonctionné. Les quelque 1000 visiteurs n’ont jamais dû manger froid. Les batteries étaient la plupart du temps entièrement chargées – grâce notamment à un été exceptionnel. La cabane va continuer à recueillir des données pendant un ou deux ans. D’autres pourront ensuite s’inspirer de son expérience. Ulrich Delang, responsable des cabanes au Club alpin suisse, assure:

«Cela nous intéresse beaucoup»

De quoi les batteries sont-elles capables?

Elles appartiennent à une nouvelle génération et peuvent stocker 207 wattheures provenant des 210 m² de panneaux solaires. Cette capacité est censée suffire pour une cabane qui affiche complet pendant trois jours sans soleil. Mais par mauvais temps, il y a en général moins de nuitées.

Une partie des batteries à la cave. Irene Stutz

A quelle vitesse chargent les batteries?

L’électricité provient de panneaux solaires suisses capables de résister au vent, au froid et à la neige. Leur prix élevé s'est néanmoins avéré indispensable pour garantir le fonctionnement de l'installation. Les panneaux produisent aussi lorsque le ciel est couvert. L’emplacement de la cabane constitue un autre atout: le glacier réfléchit une grande quantité de lumière vers elle.

Pourquoi les autres cabanes ne s'y mettent pas aussi?

Le problème reste la restauration: la puissance nécessaire pour cuisiner dépasse d'un coup et rapidement les capacités des batteries. Même avec toutes celles de la cabane du Mutthorn, cuisiner à l’électricité n’est possible que si la gardienne, Stefanie Künzi anticipe un peu. En semaine et lorsque la météo est bonne, elle et son équipe préparent donc certains plats à l’avance et les mettent sous vide.

La gardienne des lieux. photo: irene stutz

Y'a-t-il d’autres astuces pour économiser l’énergie?

La cabane du Mutthorn est si bien isolée qu’il n’a encore jamais fallu la chauffer. Si cela devait arriver, du bois a été acheminé par hélicoptère. Rien de très compatible avec la philosophie de l'autonomie énergétique. Mais puisque la cabane ferme en hiver, cela devrait marcher.

«Même en novembre, quand on a visité la cabane, il faisait 17°C à l’intérieur» Stefanie Künzi

Ainsi, une cabane ouverte en hiver devrait soit recourir davantage à l'hélicoptère pour transporter du bois, soit produire davantage d'électricité.

Pourrait-on se passer de l'hélicoptère?

Certains visiteurs demandent s’ils peuvent monter du matériel, mais on transporte malgré tout l'essentiel par les airs, explique la gardienne. L’équipe essaie de réduire les déchets à évacuer: elle ne vend pas de bouteilles en PET et sert la majeure partie de la bière à la pression. Des sirops remplacent le Coca et le Rivella. Comme presque partout, on utilise du lait en poudre. La gardienne, elle, descend et remonte généralement à pied. Elle encourage le personnel à l'imiter.

Et côté confort?

Parmi les plus de la cabane: une cave à vin réfrigérée, installée pour pallier les variations de température du local de stockage. Les immenses fenêtres constituent un autre luxe. Elles donnent l’impression de véritablement plonger dans le paysage.

Vue panoramique depuis les escaliers. kus

On mentionnera aussi la déconnexion numérique, considérée elle aussi comme un luxe: il n’y a ni wifi ni réseau de téléphonie mobile là-haut. La cabane ne peut se connecter à Internet que par satellite. Mais par mauvais temps, même cette liaison peut parfois être interrompue. «On se retrouve alors coupés du monde», raconte Stefanie Künzi.

Qu'est ce qui marche particulièrement bien?

Le plafond isolé de la salle à manger. Même lorsque la cabane est complète, avec 60 personnes à table, le niveau sonore reste inférieur à celui d’autres refuges. On ne ressent nulle part non plus d’impression d’exiguïté. Il n’y a pas de douche, un choix délibéré dès la conception. Mais on peut se baigner dans le petit lac derrière la cabane – rafraîchissement garanti!

Pas de douche, mais ce joli petit lac juste à côté. irene stutz

Est-ce que la cabane doit économiser l’eau?

Elle le fait d'emblée, ce qui lui permet d’éviter les pénuries. Dans les sanitaires, les robinets diffusent un jet très fin. On parvient tout de même bien à se laver les mains et ce système économise 80% d’eau. Celle-ci provient du toit ainsi que d’un captage. En cas de besoin, on pourrait pomper dans le petit lac voisin. Elle est ensuite acheminée vers cinq réservoirs d’une capacité totale de 20 000 litres, puis traitée par un filtre UV qui la rend potable.

Ce robinet permet d'utiliser 80% d'eau en moins. kus

Comment sont traités pipis et cacas?

Comme la plupart des cabanes désormais, celle du Mutthorn dispose de toilettes sèches. L’urine et les excréments y sont collectés séparément. La première est filtrée de manière à pouvoir ensuite être rejetée dans la nature. Les seconds sont évacués par hélicoptère. Sur ce point, de meilleures alternatives existent: d’autres refuges compostent les excréments sur place. «Cela permettrait de réduire leur poids à 5 à 10% du volume initial», explique Ulrich Delang, responsable du secteur des cabanes au Club alpin suisse. Mais toutes les installations sanitaires ont été récupérées de l’ancienne cabane, puisqu’elles n’y avaient été installées qu’en 2017.

Des défauts, malgré tout?

Oui. Le premier concerne le mécanisme de fermeture automatique de la porte des toilettes. Il la fait claquer si violemment qu’à partir de 4h45, lorsque les premiers occupants se lèvent, ils réveillent tout le monde. Roger Hermann, ancien responsable répond:

«Merci pour ce retour, nous pouvons facilement régler le problème»

Deuxième défaut: les parois très fines des chambres. Même ceux qui ont réservé une chambre double entendent distinctement les occupants de la pièce voisine ronfler. «L'isolation intérieur , c'est une question de budget», rétorque la gardienne.

Des chambres doubles... qui n'empêchent tout de même pas d'entendre les ronflements d'à côté.

Combien a coûté la cabane?

La facture finale s’élève à environ quatre millions de francs. Cette somme comprend le démontage de l’ancienne cabane (300 000 francs), ainsi que 120 000 francs pour les nouvelles batteries. Le principal matériau utilisé, du bois suisse, a lui aussi représenté un poste important. Les 350 000 francs de transport par hélicoptère sont inclus dans ce montant.

Vue sur le lac de retenue de Gelmer. Le Finsteraarhorn se dresse à l’arrière-plan. Image: SAC Brugg

Quel est son bilan carbone?

Si l’on retient pour chacun des 600 vols des émissions de 100 kilos de CO₂, cela correspond à environ 46 000 kilomètres parcourus avec une voiture à essence. Soit plus d’un tour du monde. Sans tenir compte de la construction du bâtiment, une visite de la cabane reste relativement peu émettrice de CO₂: selon les calculs du Club alpin suisse, une nuitée représente environ 4,6 kilos de CO₂. C’est ce qu’émet une voiture sur un trajet d’environ 14 kilomètres. En matière d’empreinte écologique, c’est donc surtout la manière dont les randonneurs se rendent sur place qui pèse dans la balance.

Les effets des émissions de CO₂ accumulées jusqu’ici sont particulièrement visibles sur le Kanderfirn. Roger Hermann, qui dirigeait l’ancienne cabane, le résume ainsi: «Dans les années 60, lorsque je suis né, il fallait descendre légèrement depuis le glacier pour rejoindre l’emplacement de l’ancienne cabane. Aujourd’hui, il faut grimper 40 mètres!»

(Adaptation en français: Valentine Zenker)