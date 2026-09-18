Les paysans suisses risquent le pire: «Un nouveau phénomène est apparu»
L’été caniculaire a mis les familles paysannes en difficulté. La ligne d’aide qui leur est destinée a constaté une hausse des sollicitations. Les problèmes les plus graves sont cependant encore à venir, prévient Hans Jörg Rüegsegger, le président de l’association responsable de ce service téléphonique. Interview.
Comment l’été 2026, extrêmement sec et chaud, s’est-il répercuté sur la ligne d’aide aux familles paysannes?
Hans Jörg Rüegsegger: Nous avons effectivement reçu un peu plus d’appels cet été, comme cela avait déjà été le cas lors de précédents épisodes météorologiques extrêmes. Un nouveau phénomène est apparu: de plus en plus de personnes qui entretiennent des contacts professionnels avec des familles paysannes s’adressent à nous.
Qui sont ces personnes et pourquoi vous contactent-elles?
Il peut s’agir de personnes qui vendent des semences bovines destinées à l’élevage ou de négociants en aliments pour animaux. Autrement dit, des personnes qui discutent fréquemment avec les familles paysannes, au téléphone ou lors de visites sur place. Elles s’adressent au comité et nous disent:
Nous sommes bien sûr heureux que notre visibilité augmente de cette manière, mais cela montre aussi que notre offre n’est pas encore connue de toutes les personnes que nous aimerions aider.
Quelles sont les préoccupations généralement évoquées en lien avec la sécheresse?
Notre équipe travaille avec une grande discrétion et les appels sont anonymes, raison pour laquelle je ne peux pas entrer dans les détails.
Certains problèmes qui n’ont pas été traités à temps dans l’exploitation finissent souvent par avoir des conséquences financières. Des problèmes de santé ou des conflits familiaux peuvent s’y ajouter. Les phénomènes météorologiques extrêmes, comme la sécheresse, deviennent alors la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous nous attendons toutefois à ce que ces conséquences ne se manifestent qu’avec un certain décalage.
Pourquoi?
Nous nous préparons à recevoir nettement plus d’appels au quatrième trimestre 2026 et au premier trimestre 2027. Les pertes de récoltes provoquées par la sécheresse, l’achat de fourrage supplémentaire ou les pertes de bétail pourront alors entraîner des difficultés financières.
C'est-à-dire?
A la tête d’une exploitation agricole, il faut parfois prendre des décisions douloureuses. Il peut par exemple être nécessaire de vendre la moitié des animaux pour préserver les liquidités et assurer la survie économique de l’exploitation. Cela fait mal, évidemment, mais lorsque les problèmes qui se dessinent ne sont pas pris en main et que la personne tombe dans un état de sidération, la situation finit par devenir extrêmement difficile. Dans certains cas tragiques, cela peut également conduire au suicide.
Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch
Ces suicides ont-ils augmenté?
Il n’existe pas de statistiques sur les suicides ventilées par catégorie professionnelle en Suisse. L’équipe de la ligne d’aide aux familles paysannes a toutefois connaissance de tels cas.
J’ai toutefois l’impression que la situation est meilleure qu’il y a quelques années, lorsque nous en apprenions presque chaque semaine.
La santé mentale occupe une place de plus en plus importante dans la société. Le nombre d’appels est pourtant resté stable ces dernières années. Pourquoi?
C’est surtout la durée des conversations qui a augmenté, ce qui témoigne de la complexité des préoccupations. D’une part, notre service n’est pas encore aussi visible que je le souhaiterais. D’autre part, de nombreuses familles paysannes ont du mal à parler de leurs problèmes.
Comment l’expliquez-vous?
Dans une exploitation agricole, on a l’habitude de retrousser ses manches et de résoudre soi-même les problèmes avant de demander une aide extérieure. Dans certaines familles paysannes, certaines générations et certaines régions, il existe une forme de honte, couverte par une forme de fierté professionnelle, qui empêche de partager ses difficultés avec d’autres. Nous constatons toutefois que cela commence à changer avec la nouvelle génération.
Selon les statistiques de votre ligne, les problèmes familiaux constituent le premier motif d’appel. Comment l’expliquer?
Ce métier a ceci de particulier que, dans la très grande majorité des cas, on vit 365 jours par an là où l’on travaille et que l’on travaille là où l’on vit. Lorsqu’une exploitation compte des animaux, le samedi et le dimanche ne sont pas des jours de congé, au contraire d’autres professions. Il est aussi fréquent que deux ou trois générations vivent sous le même toit. Il est compréhensible qu’une telle situation puisse provoquer des conflits et des frictions. (btr/az)