Les paysans suisses risquent le pire: «Un nouveau phénomène est apparu»

Selon Hans Jörg Rüegsegger, conseiller national (UDC/BE) et président de la ligne d'écoute des paysans suisses, la canicule a pesé sur la santé mentale des agriculteurs. Image: keystone / montage watson

La canicule a eu un effet particulièrement marqué sur les exploitations agricoles. La ligne d'aide aux paysans a connu une hausse des sollicitations, comme l'explique son président.

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L’été caniculaire a mis les familles paysannes en difficulté. La ligne d’aide qui leur est destinée a constaté une hausse des sollicitations. Les problèmes les plus graves sont cependant encore à venir, prévient Hans Jörg Rüegsegger, le président de l’association responsable de ce service téléphonique. Interview.

Un point de contact pour les familles paysannes La ligne d’aide aux familles paysannes conseille anonymement les paysans alémaniques sur toutes sortes de sujets depuis 1997. Elle reçoit entre 85 et 160 appels par an. L’association qui gère le service est présidée par le conseiller national UDC Hans Jörg Rüegsegger (56 ans). Il a dirigé pendant onze ans l’Association des paysans bernois. Le conseiller national Hans Jörg Rüegsegger (UDC/BE) est président de l'association en charge de la ligne d'aide aux paysans. Image: KEYSTONE

Comment l’été 2026, extrêmement sec et chaud, s’est-il répercuté sur la ligne d’aide aux familles paysannes?

Hans Jörg Rüegsegger: Nous avons effectivement reçu un peu plus d’appels cet été, comme cela avait déjà été le cas lors de précédents épisodes météorologiques extrêmes. Un nouveau phénomène est apparu: de plus en plus de personnes qui entretiennent des contacts professionnels avec des familles paysannes s’adressent à nous.



On en parlait déjà ici 👇 La sécheresse pousse les familles paysannes à se confier

Qui sont ces personnes et pourquoi vous contactent-elles?

Il peut s’agir de personnes qui vendent des semences bovines destinées à l’élevage ou de négociants en aliments pour animaux. Autrement dit, des personnes qui discutent fréquemment avec les familles paysannes, au téléphone ou lors de visites sur place. Elles s’adressent au comité et nous disent:

«Ce chef d’exploitation m’a appelé pour commander du foin et a fini par parler de ses problèmes pendant 30 minutes. Puis-je lui donner votre numéro? Je ne peux pas l'aider»

Nous sommes bien sûr heureux que notre visibilité augmente de cette manière, mais cela montre aussi que notre offre n’est pas encore connue de toutes les personnes que nous aimerions aider.

Quelles sont les préoccupations généralement évoquées en lien avec la sécheresse?

Notre équipe travaille avec une grande discrétion et les appels sont anonymes, raison pour laquelle je ne peux pas entrer dans les détails.

«La plupart du temps, plusieurs facteurs se combinent: la météo n’est pas seule en cause»

Certains problèmes qui n’ont pas été traités à temps dans l’exploitation finissent souvent par avoir des conséquences financières. Des problèmes de santé ou des conflits familiaux peuvent s’y ajouter. Les phénomènes météorologiques extrêmes, comme la sécheresse, deviennent alors la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous nous attendons toutefois à ce que ces conséquences ne se manifestent qu’avec un certain décalage.





Pourquoi?

Nous nous préparons à recevoir nettement plus d’appels au quatrième trimestre 2026 et au premier trimestre 2027. Les pertes de récoltes provoquées par la sécheresse, l’achat de fourrage supplémentaire ou les pertes de bétail pourront alors entraîner des difficultés financières.

«Malheureusement, il arrive souvent que des agriculteurs ne nous contactent qu’à minuit cinq, plutôt qu’à minuit moins cinq»

C'est-à-dire?

A la tête d’une exploitation agricole, il faut parfois prendre des décisions douloureuses. Il peut par exemple être nécessaire de vendre la moitié des animaux pour préserver les liquidités et assurer la survie économique de l’exploitation. Cela fait mal, évidemment, mais lorsque les problèmes qui se dessinent ne sont pas pris en main et que la personne tombe dans un état de sidération, la situation finit par devenir extrêmement difficile. Dans certains cas tragiques, cela peut également conduire au suicide.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Ces suicides ont-ils augmenté?

Il n’existe pas de statistiques sur les suicides ventilées par catégorie professionnelle en Suisse. L’équipe de la ligne d’aide aux familles paysannes a toutefois connaissance de tels cas.

«Cet été encore, il y a malheureusement eu des suicides au sein de familles à la tête d’exploitations agricoles»

J’ai toutefois l’impression que la situation est meilleure qu’il y a quelques années, lorsque nous en apprenions presque chaque semaine.



La santé mentale occupe une place de plus en plus importante dans la société. Le nombre d’appels est pourtant resté stable ces dernières années. Pourquoi?



«Si l’on tient compte de la diminution du nombre d’exploitations agricoles, nous recevons proportionnellement davantage d’appels»

C’est surtout la durée des conversations qui a augmenté, ce qui témoigne de la complexité des préoccupations. D’une part, notre service n’est pas encore aussi visible que je le souhaiterais. D’autre part, de nombreuses familles paysannes ont du mal à parler de leurs problèmes.

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Comment l’expliquez-vous?

Dans une exploitation agricole, on a l’habitude de retrousser ses manches et de résoudre soi-même les problèmes avant de demander une aide extérieure. Dans certaines familles paysannes, certaines générations et certaines régions, il existe une forme de honte, couverte par une forme de fierté professionnelle, qui empêche de partager ses difficultés avec d’autres. Nous constatons toutefois que cela commence à changer avec la nouvelle génération.

Selon les statistiques de votre ligne, les problèmes familiaux constituent le premier motif d’appel. Comment l’expliquer?

Ce métier a ceci de particulier que, dans la très grande majorité des cas, on vit 365 jours par an là où l’on travaille et que l’on travaille là où l’on vit. Lorsqu’une exploitation compte des animaux, le samedi et le dimanche ne sont pas des jours de congé, au contraire d’autres professions. Il est aussi fréquent que deux ou trois générations vivent sous le même toit. Il est compréhensible qu’une telle situation puisse provoquer des conflits et des frictions. (btr/az)