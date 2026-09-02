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Medtronic installe 1400 panneaux photovoltaïques sur son parking

Le carport a été installé par Romande Energie (image symbolique).
Le carport a été installé par Romande Energie (image symbolique).Image: keystone/watson

Ce géant de la santé transforme son parking vaudois en centrale solaire

A Tolochenaz, le fabricant de technologies médicales Medtronic pourra générer 670 000 kilowattheures d'électricité par an grâce à son nouveau carport photovoltaïque.
02.09.2026, 16:2002.09.2026, 16:23

Romande Energie a inauguré mercredi un large carport photovoltaïque à Tolochenaz (VD) sur le site du groupe américain Medtronic. Cet abri pour véhicules couvre près de 2850 mètres carré de surface solaire et comprend plus de 1400 panneaux photovoltaïques bifaciaux.

Développée, financée et exploitée par Romande Energie, cette installation permettra de produire environ 670 000 kilowattheures d'électricité renouvelable par an, comme l'a écrit mercredi le groupe énergétique dans son communiqué.

Cette énergie sera principalement consommée directement sur le site du leader mondial des technologies médicales, «favorisant ainsi une autoconsommation proche de 100% et contribuant à réduire la dépendance aux approvisionnements extérieurs». Ce carport améliorerait aussi «le confort des utilisateurs en protégeant les véhicules de la pluie, de la neige et des fortes chaleurs estivales».

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Romande Energie relève encore que ce nouvel ouvrage «se distingue par l'utilisation de 252 mètres cube de bois de construction suisse et par un système de fondations sans béton reposant sur des vis de fondation, limitant ainsi son impact sur le sol». (ats/tam)

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