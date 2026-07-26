En ce moment, les hérissons ont besoin de l'aide de la population. Keystone

Les hérissons souffrent cet été en Suisse: comment les aider

La chaleur et la sécheresse ne touchent pas seulement les humains, mais aussi l’animal de l’année 2026: le hérisson. Beaucoup souhaitent aider cet habitant épineux des jardins, sans savoir comment s’y prendre, ou commettent involontairement des erreurs. Voici les précautions à prendre.

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Les centres de soins pour hérissons enregistrent actuellement un nombre particulièrement élevé de jeunes orphelins et de mères affaiblies. Selon l’association Pro Igel Schweiz, la sécheresse et la chaleur aggravent encore la situation déjà préoccupante de ces petits animaux, qui manquent de nourriture, principalement constituée d’insectes.

Les vers de terre, qui apprécient l’humidité, s’enfoncent plus profondément dans le sol et deviennent ainsi inaccessibles aux hérissons. D’autres insectes, comme les chenilles ou les carabes, se retirent également. La pénurie de nourriture est encore aggravée par les jardins de gravier, qui n’offrent aucun habitat aux insectes, écrit Nabu Niedersachsen.

Pro Igel appelle donc la population à aider les hérissons, rapporte la «Bauernzeitung».

De la nourriture en plus de l’eau

Les personnes qui souhaitent aider ces petits animaux doivent désormais mettre à leur disposition non seulement de l’eau, mais aussi, exceptionnellement, de la nourriture.

L’eau doit être placée dans un récipient peu profond, à l’ombre. Image: Shutterstock

L’eau fraîche doit être versée dans un récipient peu profond et déposée dans un endroit ombragé. Il faut toutefois prendre plusieurs précautions concernant la nourriture destinée aux hérissons affaiblis ou allaitants. Les aliments pour hérissons vendus dans le commerce sont souvent inadaptés, car ils contiennent des céréales, des fruits ou des noix.

Selon le Centre du hérisson de Zurich, l’appareil digestif rudimentaire des hérissons ne leur permet pas d’assimiler ces produits. Il faut donc éviter le lait, les aliments pour chats contenant des céréales, de la sauce ou de la gelée, ainsi que les fruits, les noix, les flocons d’avoine et les autres aliments d’origine végétale. La nourriture de la marque PikPik, mise au point en collaboration avec des centres de soins pour hérissons, est recommandée. Les aliments suivants conviennent également:

De la pâtée pour chats sans gelée ni sauce, contenant au moins 70% de viande

Des œufs brouillés sans assaisonnement

De la viande hachée légèrement saisie et non assaisonnée

En complément d’une alimentation équilibrée: des insectes, par exemple un mélange de vers de farine et de larves de mouches soldats

Les œufs brouillés sans assaisonnement conviennent aux hérissons. Image: Shutterstock

Choisir le bon point de nourrissage

Il ne suffit pas de choisir une nourriture adaptée. Il faut également sélectionner avec soin l’endroit où elle sera déposée. La manière de nourrir les hérissons est elle aussi importante.

La meilleure solution consiste à utiliser un abri-mangeoire solide pour hérissons, qui protège la nourriture des chats et des renards. Il est notamment possible d’en acheter chez Fressnapf, Qualipet ou Galaxus. La nourriture doit être déposée le soir, après le crépuscule. Le point de nourrissage doit en outre être nettoyé tous les jours, car les installations sales peuvent propager des agents pathogènes. Les restes doivent être retirés, en particulier le matin, afin de ne pas attirer les rats. Le récipient d’eau doit également être nettoyé quotidiennement.

Ce nourrissage complémentaire ne devrait être que temporaire. A long terme, les jardins proches de l’état naturel restent la principale aide dont peuvent bénéficier les hérissons, souligne Pro Igel Schweiz. Pour s’en assurer, il est possible de demander conseil à un centre spécialisé.

Comment aider un hérisson

Voici les signes qu'un hérisson a besoin d'aide:

Il est blessé. L'animal ne se met pas en boule lorsqu’on le touche. Il est couvert de tiques, de mouches ou d’asticots. Il titube ou tourne en rond.

Que faire dans ce genre de cas? Placez le hérisson blessé dans un carton préalablement tapissé de papier journal et d’une serviette-éponge. Recouvrez-le d’une autre serviette. En cas d’hypothermie sévère, si l’animal est plus froid que votre main, placez également une bouillotte tiède entre le papier journal et la serviette, puis déposez le hérisson dessus. Les éventuels œufs de mouches ou asticots présents sur l’animal doivent être retirés délicatement à la main.

Le site internet de Pro Igel propose une liste des centres de soins pour hérissons. Numéro d’urgence de Pro Igel: 0800 070 080

Des jardins accueillants pour les hérissons

Pour offrir aux hérissons un habitat agréable, il faut aménager son jardin de manière à répondre à leurs besoins. Des points d’eau peuvent notamment être créés sous la forme d’un étang naturel. Pendant les périodes de sécheresse, des récipients remplis d’eau sont également utiles.



Une prairie convient par ailleurs mieux aux hérissons qu’une pelouse, car ils y trouvent plus facilement leur nourriture, notamment des coléoptères, des araignées, des larves, des escargots et des vers. Les plantes indigènes sont également préférables aux espèces exotiques. Les haies et les arbustes peuvent être conservés: les hérissons, qui sont actifs la nuit, s’y cachent pendant la journée et y construisent leurs nids de mise bas et d’hibernation. Ils disposent de plusieurs nids entre lesquels ils aiment se déplacer. Les tas de feuilles doivent donc toujours être inspectés avant d’être manipulés.

Il convient de renoncer aux pesticides et aux tondeuses robotisées. Ces dernières causent régulièrement de graves blessures aux hérissons. Les râteaux et les pelles utilisés dans les tas de feuilles ou de compost peuvent également les blesser.

Les déchets de jardin peuvent être réutilisés: les tas de branches coupées, de feuilles et de bois offrent aux hérissons de la nourriture et des cachettes. Les clôtures et les murs doivent comporter des passages, car ces animaux parcourent de longues distances. Ils sont ainsi moins souvent contraints de traverser des routes, qui représentent une cause fréquente de mortalité. (adapt. dal)