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Fribourg: ces places de jeux sont polluées aux PFAS

La Ville de Fribourg a fait analyser plus de 40 places de loisirs et terrains de sport accessibles au public (image symbolique).
La Ville a fait analyser plus de 40 places de loisirs et terrains de sport (image d'archives).Keystone

Ces places de jeux romandes sont polluées aux PFAS

Deux aires de jeux de la Ville de Fribourg doivent être assainies. Des valeurs trop élevées en polluants éternels y ont été détectées.
22.06.2026, 16:0322.06.2026, 16:03

Deux places de jeux, dont les valeurs de pollution aux PFAS sont trop élevées, seront assainies en ville de Fribourg. Le pourtour en terre nue de places de jeux à la route des Arsenaux, à Pérolles, et à la Villa Thérèse, au Schoenberg, sont touchés. Des mesures préventives vont être mises en oeuvre.

«Les travaux d’assainissement, à savoir le remplacement de la terre polluée par une terre conforme, seront mis en œuvre dès que possible et feront l’objet d’une demande de subventions fédérales», a indiqué lundi la Ville de Fribourg.

«Chaque Suisse a des polluants dans le sang» et c'est une catastrophe

Dans l'intervalle, les autorités ont décidé des mesures préventives, soit l'application d'une couche de protection en géotextile aujourd'hui sur le sol, afin d’éviter tout contact direct avec la terre contaminée. L’accès aux emplacements sera uniquement fermé le temps d’installer les protections.

La Ville a fait analyser plus de 40 places de loisirs et terrains de sport répartis sur le territoire communal. Deux d’entre eux ont révélé des dépassements de la valeur limite de 30 microgrammes par kilo TE. «Un troisième site aux Grand-Places fait actuellement l’objet d’un complément d’investigation», peut-on lire dans le communiqué. (jzs/ats)

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