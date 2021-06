Suisse

Espace

On va pouvoir observer une petite éclipse solaire jeudi



Image: Shutterstock

Qui voudra observer le ciel jeudi peu avant midi pourra apercevoir une éclipse solaire partielle. La lune se placera devant le soleil voilant momentanément son éclat.

Ce jeudi, l'ombre de la lune s'étendra sur la Suisse et sur 59 autres pays. Plus on monte dans le nord de l'Europe, plus le soleil se cachera derrière la lune. Le spectacle sera beaucoup plus grandiose en Russie, au Canada et au Groenland.

«Cela restera peu spectaculaire où que l'on se trouve en Suisse», a précisé Markus Griesser, responsable de l'observatoire d'Eschenberg à Winterthour (ZH).

Les horaires de l'éclipse

L'éclipse solaire partielle se propagera d'ouest en est en Suisse entre 11h24 et 11h37.

Le maximum de l'éclipse est attendu à Genève à 12h13.

Berne à 12h17.

Zurich à 12h20.

Davos à 12h22.

Après 13 heures, tout sera terminé.

La dernière fois que le soleil s'est partiellement assombri sur l'Europe centrale remonte au 20 mars 2015. La lune avait caché plus de 70% du cercle solaire. La prochaine éclipse marquante sera visible en Suisse dans la soirée du 12 août 2026.

Petit rappel de santé: sans lunettes de protection appropriées, les amateurs d'astronomie ne devraient jamais regarder le soleil en face sans protection, même s'il est partiellement voilé. Idem avec un télescope, qui ne devrait jamais être pointé vers le soleil sans un filtre spécial. (ats)

