Le ciel suisse sera suffisamment clair pour permettre la bonne observation de la lune. Keystone

Une illusion d'optique rendra la pleine lune spéciale en Suisse

Ce mercredi 29 juillet, le ciel suisse sera illuminé par une pleine lune qui donnera lieu à une belle observation.

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Après la Lune rose d'avril et la Lune des Fraises de juin, le ciel offrira un nouveau rendez-vous aux amateurs d'astronomie. La pleine lune du 29 juillet s'annonce particulièrement spectaculaire grâce à sa couleur ambrée et à son impressionnante taille apparente.

Surnommée la «Lune du Cerf», elle a hérité son nom des traditions amérindiennes pour faire référence à la période estivale durant laquelle les jeunes cerfs voient leurs bois repousser rapidement après les avoir perdus au printemps.

Pourquoi la pleine lune de juillet paraît-elle grande?

Cette pleine lune donnera l'impression d'être plus imposante que d'habitude, surtout au moment de son lever. Ce phénomène s'explique par un mélange d'astronomie et d'illusion d'optique.

A cette période de l'année, la Lune reste très basse sur l'horizon. Lorsqu'elle se lève derrière des arbres, des montagnes ou des bâtiments, notre cerveau la compare à ces éléments du paysage, ce qui renforce l'impression de gigantisme. En réalité, sa taille n'est pas différente.

Par ailleurs, sa lumière traverse alors une couche d'atmosphère plus épaisse, qui filtre davantage les teintes bleues et laisse apparaître des nuances dorées, orangées ou cuivrées.

MétéoSuisse annonce des conditions favorables

La pleine lune atteindra son maximum le mercredi 29 juillet 2026. Pour profiter de ses plus belles couleurs, il est conseillé de l'observer juste après son lever à l'est, au moment où le soleil se couche, aux alentours de 21h30. C'est également l'instant privilégié des photographes pour immortaliser ses teintes les plus chaudes.

Enfin, le temps semble jouer en faveur d'une belle pleine lune en Suisse romande: le ciel devrait être largement dégagé, selon MétéoSuisse. (hun)