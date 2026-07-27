assez ensoleillé23°
DE | FR
burger
Suisse
Espace

Une illusion d'optique embellira la pleine lune de juillet 2026

L&#039;engin spatial Blue Ghost de Firefly Aerospace doit se poser sur la Lune pour y mener des exp�rimentations pendant 14 jours (archives).
Le ciel suisse sera suffisamment clair pour permettre la bonne observation de la lune.Keystone

Une illusion d'optique rendra la pleine lune spéciale en Suisse

Ce mercredi 29 juillet, le ciel suisse sera illuminé par une pleine lune qui donnera lieu à une belle observation.
27.07.2026, 13:4327.07.2026, 13:43

Après la Lune rose d'avril et la Lune des Fraises de juin, le ciel offrira un nouveau rendez-vous aux amateurs d'astronomie. La pleine lune du 29 juillet s'annonce particulièrement spectaculaire grâce à sa couleur ambrée et à son impressionnante taille apparente.

Surnommée la «Lune du Cerf», elle a hérité son nom des traditions amérindiennes pour faire référence à la période estivale durant laquelle les jeunes cerfs voient leurs bois repousser rapidement après les avoir perdus au printemps.

Pourquoi la pleine lune de juillet paraît-elle grande?

Cette pleine lune donnera l'impression d'être plus imposante que d'habitude, surtout au moment de son lever. Ce phénomène s'explique par un mélange d'astronomie et d'illusion d'optique.

Ils ont fait une découverte «sans précédent» avec cette comète

A cette période de l'année, la Lune reste très basse sur l'horizon. Lorsqu'elle se lève derrière des arbres, des montagnes ou des bâtiments, notre cerveau la compare à ces éléments du paysage, ce qui renforce l'impression de gigantisme. En réalité, sa taille n'est pas différente.

Par ailleurs, sa lumière traverse alors une couche d'atmosphère plus épaisse, qui filtre davantage les teintes bleues et laisse apparaître des nuances dorées, orangées ou cuivrées.

MétéoSuisse annonce des conditions favorables

La pleine lune atteindra son maximum le mercredi 29 juillet 2026. Pour profiter de ses plus belles couleurs, il est conseillé de l'observer juste après son lever à l'est, au moment où le soleil se couche, aux alentours de 21h30. C'est également l'instant privilégié des photographes pour immortaliser ses teintes les plus chaudes.

Enfin, le temps semble jouer en faveur d'une belle pleine lune en Suisse romande: le ciel devrait être largement dégagé, selon MétéoSuisse. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert
Thèmes
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
1 / 11
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
Faites un retour vers le futur avec ces photos Google Earth.
source: google earth / google earth
partager sur Facebookpartager sur X
L'Airbus A400M utilisé pour la première fois comme avion bombardier d'eau
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Monstres incendies: des Romands envoyés en France pour lutter contre le feu
Samedi, trente-quatre sapeurs-pompiers genevois ont pris la direction de Bordeaux, en France, pour épauler leurs collègues dans la lutte contre les incendies qui ravagent la région de la Gironde.
Trente-quatre sapeurs-pompiers sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux. Ils vont épauler leurs homologues français qui luttent contre les incendies en Gironde.
L’article