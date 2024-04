L'EI a une «stratégie» pour pousser les Suisses à commettre des attentats

Trois jeunes suisses sont en détention préventive depuis Pâques. Ils auraient planifié des attaques terroristes. Les groupes extrémistes comme l'Etat islamique ciblent délibérément les mineurs, analyse Dirk Baier, chercheur en extrémisme à l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Un jeune de 18 ans de Thurgovie et deux mineurs de Schaffhouse sont actuellement détenus pour soupçon de terrorisme. Est-ce des cas isolés ou cela fait-il partie d'un problème plus large?

Dirk Baier: Je ne pense pas qu'il existe un réseau de djihadistes dans l'est de la Suisse. Dans le cas présent, les personnes arrêtées étaient apparemment en contact les unes avec les autres. Il s'agit très probablement d'un mini-réseau.

A propos de l'expert: Le professeur Dirk Baier dirige depuis 2015 l'Institut de la délinquance et de la prévention de la criminalité à la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Auparavant, il était collaborateur scientifique et directeur adjoint de l'Institut de recherche criminologique de Basse-Saxe à Hanovre.Baier est originaire de Saxe et a étudié la sociologie, la psychologie et les sciences politiques à Chemnitz. Ses domaines de prédilection sont la délinquance juvénile, la recherche sur la violence et l'extrémisme.

Ces trois personnes arrêtées en Suisse, en plus des quatre autres en Allemagne, sont remarquablement jeunes...

Les adolescents sont vulnérables et donc plus réceptifs à l'extrémisme et à la radicalisation. Les adolescents se réinventent, cherchent leur identité, ont besoin d'orientation. C'est là que les offres extrémistes font mouche.

En quoi sont-elles pertinentes?

Elles sont en noir et blanc, font clairement la distinction entre le bien et le mal, ce qui facilite l'orientation.

Peut-on en déduire que tous les jeunes sont susceptibles à une radicalisation?

La plupart des jeunes n'ont rien à voir avec l'extrémisme. Cependant, avec l'évolution de la situation politique mondiale, du conflit au Moyen-Orient, on peut supposer que dans les années à venir, les courants extrémistes deviendront plus courants en Suisse aussi.

Quels facteurs rendent un jeune vulnérable?

Entre autres, une conception obsolète de la masculinité basée sur la domination, en particulier envers les femmes. C'est là que les extrémistes djihadistes et les extrémistes de droite, qui sont normalement des ennemis, se rejoignent. De plus, les musulmans qui placent leur religion au-dessus de toutes les autres et croient être spéciaux sont plus réceptifs à l'extrémisme.

La famille joue-t-elle un rôle?

Oui. Les enfants qui grandissent dans la violence et sans encadrement ne trouvent jamais la stabilité dont ils ont besoin. Ils cherchent une famille de substitution et peuvent la trouver dans un groupe extrémiste. Elle leur explique le monde, offre un sentiment d'appartenance. C'est attrayant pour ceux qui ont peu.

Comment un jeune entre-t-il en contact avec les extrémistes en Suisse?

Souvent par hasard et en fonction de ce qui est actuellement à la mode ou de l'orientation des amis. Par exemple, lorsqu'un jeune est en quête de sens, il peut devenir un fan de football, dans le pire des cas, un hooligan.

Quels sont-ils?

Soit, on s'informe de sa propre initiative, soit on est approché par des personnes ayant un passé extrémiste. Cela peut se produire par exemple via des jeux en ligne.

Les jeunes détenus auraient échangé des informations via des groupes de discussion.

Telegram est l'une des plateformes qui nous préoccupent. Celui qui rejoint un groupe de discussion fermé, généralement sur invitation, a déjà fait un premier pas vers la radicalisation.

La radicalisation se déroule-t-elle uniquement en ligne?

Il existe également des réseaux réels, du moins en Allemagne. On sait que certaines mosquées sont considérées comme des lieux de radicalisation. Les parties prenantes sont connectées à l'international, échangent avec l'Etat islamique en Syrie.

Les extrémistes ciblent-ils délibérément les mineurs et les jeunes adultes?

Oui, je pense qu'il y a une stratégie derrière ça. Il est plus facile de pousser les jeunes vers un côté, de leur inculquer des idées et de les inciter à agir.

Ce jeune de 18 ans de Thurgovie qui discute avec des mineurs de Schaffhouse de potentiels attentats à la bombe est-il une menace?

Les jeunes de Schaffhouse incarcérés auraient écrit «ISIS» sur un arrêt de bus, peut-être pour se sentir uniques ou spéciaux. Par ailleurs, les jeunes ont tendance à être plus impulsifs que les adultes, ce qui peut raccourcir le temps entre la réflexion et l'action, souvent sans considération des conséquences à long terme.

Et donc ils pourraient être capables de commettre un attentat ?

Probablement pas un grand attentat terroriste avec des dizaines de morts. Mais ils peuvent être dangereux pour des individus isolés. Cela a été démontré par l'attaque au couteau d'un adolescent de 15 ans contre un juif à Zurich. Le passage à l'acte de l'adolescence est réaliste.

Les parents des jeunes de Schaffhouse ont déclaré au Blick qu'ils n'étaient au courant de rien. Est-ce possible?

Il faut distinguer deux groupes: premièrement, il y a des jeunes dont les parents n'ont jamais eu de pensées radicales. Mais il est également clair, dans un deuxième cas, que lorsque les parents discutent à la table de la cuisine de la supériorité de l'islam, cela crée des images correspondantes chez leurs enfants. Un exemple qui se vérifie aussi pour les extrémistes de droite:

Les parents sont-ils en mesure de remarquer la radicalisation de leur enfant?

Un ado qui se laisse pousser la barbe ne signifie rien. Le plus important reste de discuter avec ses enfants. Ce n'est que de cette manière qu'ils peuvent remarquer s'ils deviennent plus intolérants dans leurs pensées, s'ils défendent avec zèle certaines positions, s'ils s'expriment de manière forte et violente contre d'autres opinions.

Que peuvent faire les parents à ce sujet ?

Si les parents sont inquiets, il faut demander de l'aide. Dans de nombreuses villes, il existe maintenant des centres d'expertise sur l'extrémisme. Je recommande toujours de chercher le dialogue, de décrire les observations et de demander l'avis d'un expert.

